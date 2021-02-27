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Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
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Анонсы событий для СМИ на 9 марта 2021 года
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05 марта 2021 20:43  [81] Нижний сегодня: главные события дня
05 марта 2021 19:58  [586] Обобщение: Весна встречает нижегородцев снятием ряда ограничений по коронавирусу
05 марта 2021 19:15  [204] Официальные публичные мероприятия в Нижегородской области теперь можно проводить очно
05 марта 2021 19:00  [114] Работающие пенсионеры-нижегородцы могут продлить больничный до 28 марта
05 марта 2021 18:33  [123] Нижегородцам предложат проголосовать за 133 территории для благоустройства в 2022 году
05 марта 2021 18:24  [221] Молодоженам в Нижегородской области разрешили увеличить число гостей на свадьбе
05 марта 2021 18:05  [213] Почти 40 протоколов составил Роспотребнадзор из-за проблем в нижегородских новостройках
05 марта 2021 17:44  [120] Глеб Никитин уточнил правила продажи билетов на спортивные мероприятия
05 марта 2021 17:26  [138] Нижегородским кафе и ресторанам разрешили увеличить число посетителей
05 марта 2021 17:21  [142] Более 300 нарушений было выявлено в нижегородских школах при организации детского питания
Общество

Нижний сегодня: главные события дня

05 марта 2021 20:43  [81] Общество

Обобщение: Весна встречает нижегородцев снятием ряда ограничений по коронавирусу

Сегодня – 5 марта, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ "О режиме повышенной готовности". Изменения коснулись многих сфер жизни нижегородцев, но все принятые решения направлены на частичное снятие действующих ограничений.

Отмена масочного режима в Нижегородской области прогнозируется весной

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области прогнозирует весной отмену масочного режима на территории региона. Правило обязательного ношения маски не отменится, но приобретет рекомендательный характер.

Роспотребнадзор не ожидает подъема уровня COVID-19 в Нижегородской области до осени

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области не ожидает подъема уровня заболеваемости коронавирусом в регионе до осени этого года. Руководитель управления Наталия Кучеренко сказала, что осенью, когда будет сезонный подъем респираторных инфекцией, коронавирус приобретет такой же статус, как и любая другая вирусная инфекция.

Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 5 марта

По данным на 5 марта в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 98 495 человек, в том числе 384 новых случая заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки, а днем ранее - 385 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции на 5 марта составляет 0.99 (вчера - 0.00).

Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 14 районах Нижегородской области

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 14 районах Нижегородской области. Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 98 495 человек, из которых 43 414 проживают в Нижнем Новгороде, а остальные 55 081 – за пределами областного центра.

Биатлонный комплекс с лыжероллерной трассой может появиться на Бору

Корпорация "Технониколь" выразила готовность в содействии при строительстве биатлонного комплекса на территории Нижегородской области. Инвестиции в биатлонный комплекс могут составить минимум 100 млн рублей.

Глава Минздрава рассказал о перспективах вакцинации нижегородцев препаратом "ЭпиВакКорона"

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что пока вакцинация в регионе проходит препаратом "Спутник V". Однако, как только будут поставки "ЭпиВакКорона", то у нижегордцев сразу появится возможность использовать этот препарат. При этом министр считает, что прививки равнозначны по эффективности. Они прошли необходимые клинические исследования, которые показали высокий процент.

ОКН "Вокзал "Моховые горы" на Бору выставлен на продажу за 31 млн рублей

Объект культурного наследия (ОКН) "Вокзал железнодорожной станции "Моховые горы", расположенный на Бору, выставлен на продажу. Продавцом выступает частное лицо. Он просит за здание ОКН 31 млн рублей. В объявлении указано, что в здании бывшего вокзала во втором квартале 2021 года запланирован ремонт. Проект ремонтных работ одобрен в Минкульте.

Вирусы гриппа впервые в истории отсутствовали зимой в Нижегородской области

Эксперты Роспотребнадзора отмечают отсутствие циркуляции вирусов гриппа в Нижегородской области этой зимой впервые в истории. Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталия Кучеренко сказала, что если грипп и придет в Нижегородскую область в ближайшее время, то заболеваемость будет небольшой продолжительности и малой интенсивности.

Молодоженам в Нижегородской области разрешили увеличить число гостей на свадьбе

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности", который действует на территории региона для предотвращения распространению коронавируса. Одно из изменений касается проведения церемоний бракосочетания. В залах теперь могут присутствовать до 20 человек, включая ведущего, на открытых площадках – до 50 человек, включая ведущего.

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