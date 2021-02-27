Нижний сегодня: главные события дня Общество

Обобщение: Весна встречает нижегородцев снятием ряда ограничений по коронавирусу

Сегодня – 5 марта, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ "О режиме повышенной готовности". Изменения коснулись многих сфер жизни нижегородцев, но все принятые решения направлены на частичное снятие действующих ограничений.

Отмена масочного режима в Нижегородской области прогнозируется весной

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области прогнозирует весной отмену масочного режима на территории региона. Правило обязательного ношения маски не отменится, но приобретет рекомендательный характер.

Роспотребнадзор не ожидает подъема уровня COVID-19 в Нижегородской области до осени

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области не ожидает подъема уровня заболеваемости коронавирусом в регионе до осени этого года. Руководитель управления Наталия Кучеренко сказала, что осенью, когда будет сезонный подъем респираторных инфекцией, коронавирус приобретет такой же статус, как и любая другая вирусная инфекция.

Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 5 марта

По данным на 5 марта в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 98 495 человек, в том числе 384 новых случая заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки, а днем ранее - 385 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции на 5 марта составляет 0.99 (вчера - 0.00).

Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 14 районах Нижегородской области

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 14 районах Нижегородской области. Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 98 495 человек, из которых 43 414 проживают в Нижнем Новгороде, а остальные 55 081 – за пределами областного центра.

Биатлонный комплекс с лыжероллерной трассой может появиться на Бору



Корпорация "Технониколь" выразила готовность в содействии при строительстве биатлонного комплекса на территории Нижегородской области. Инвестиции в биатлонный комплекс могут составить минимум 100 млн рублей.

Глава Минздрава рассказал о перспективах вакцинации нижегородцев препаратом "ЭпиВакКорона"

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что пока вакцинация в регионе проходит препаратом "Спутник V". Однако, как только будут поставки "ЭпиВакКорона", то у нижегордцев сразу появится возможность использовать этот препарат. При этом министр считает, что прививки равнозначны по эффективности. Они прошли необходимые клинические исследования, которые показали высокий процент.

ОКН "Вокзал "Моховые горы" на Бору выставлен на продажу за 31 млн рублей

Объект культурного наследия (ОКН) "Вокзал железнодорожной станции "Моховые горы", расположенный на Бору, выставлен на продажу. Продавцом выступает частное лицо. Он просит за здание ОКН 31 млн рублей. В объявлении указано, что в здании бывшего вокзала во втором квартале 2021 года запланирован ремонт. Проект ремонтных работ одобрен в Минкульте.

Вирусы гриппа впервые в истории отсутствовали зимой в Нижегородской области

Эксперты Роспотребнадзора отмечают отсутствие циркуляции вирусов гриппа в Нижегородской области этой зимой впервые в истории. Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталия Кучеренко сказала, что если грипп и придет в Нижегородскую область в ближайшее время, то заболеваемость будет небольшой продолжительности и малой интенсивности.

Молодоженам в Нижегородской области разрешили увеличить число гостей на свадьбе

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности", который действует на территории региона для предотвращения распространению коронавируса. Одно из изменений касается проведения церемоний бракосочетания. В залах теперь могут присутствовать до 20 человек, включая ведущего, на открытых площадках – до 50 человек, включая ведущего.