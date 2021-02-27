Прямые рейсы в Стамбул открываются из Нижнего Новгорода
Способную защитить от COVID на 17 лет вакцину разрабатывают в РФ
В 2021 году в Нижнем начнется строительство 10 ЖК
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 5 марта 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
05 марта 2021 14:01  [38] ОКН "Вокзал "Моховые горы" на Бору выставлен на продажу
05 марта 2021 13:27  [104] Алексей Савостин назначен управляющим директором "ТНС энерго НН"
05 марта 2021 13:24  [94] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 14 районах Нижегородской области
05 марта 2021 13:24  [64] Повреждаемость сетей "Теплоэнерго" этой зимой снизилась на 13%
05 марта 2021 13:02  [109] Глава Минздрава рассказал о перспективах вакцинации нижегородцев препаратом "ЭпиВакКорона"
05 марта 2021 12:31  [132] Два маленьких эму родились в нижегородском зоопарке
05 марта 2021 12:06  [463] Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 5 марта
05 марта 2021 11:40  [131] Более 80 нарушений в сфере обращения с ТКО выявлено в Нижегородской области за месяц
05 марта 2021 11:11  [106] "Лукойл" поздравил женщин-участниц ВОВ с 8 марта
05 марта 2021 10:52  [107] Жители г.о Навашинский подали четыре заявки в рамках проекта "Вам решать!"
Общество

ОКН "Вокзал "Моховые горы" на Бору выставлен на продажу

05 марта 2021 14:01  [38] Общество

Фото: автор объявления

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Объект культурного наследия (ОКН) "Вокзал железнодорожной станции "Моховые горы", расположенный на Бору, выставлен на продажу. Соответствующая информация размещена на сайте для размещения объявлений.

Продавцом выступает частное лицо. Он просит за здание ОКН 31 млн рублей. Также владелец готов сдать помещение в аренду по цене в 1 тысячу рублей за кв. метр. Площадь здания составляет 260 кв. метров.

В объявлении указано, что вокзал является объектом культурного наследия, где во втором квартале 2021 года запланирован ремонт. Проект ремонтных работ одобрен в Минкульте, объясняет продавец.

Деревянное здание станции "Моховые горы" построено в 1927 году. Статус объекта культурного наследия оно получило в 2019 году. В 2015 году был открыт новый вокзал станции Моховые горы.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Вокзал Объекты культурного наследия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
День памяти Бориса Немцова
27 февраля 2021 14:13День памяти Бориса Немцова

Юлия Горшкова

Архив
Спектакль «Остановка»
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph