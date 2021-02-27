ОКН "Вокзал "Моховые горы" на Бору выставлен на продажу Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Объект культурного наследия (ОКН) "Вокзал железнодорожной станции "Моховые горы", расположенный на Бору, выставлен на продажу. Соответствующая информация размещена на сайте для размещения объявлений.

Продавцом выступает частное лицо. Он просит за здание ОКН 31 млн рублей. Также владелец готов сдать помещение в аренду по цене в 1 тысячу рублей за кв. метр. Площадь здания составляет 260 кв. метров.

В объявлении указано, что вокзал является объектом культурного наследия, где во втором квартале 2021 года запланирован ремонт. Проект ремонтных работ одобрен в Минкульте, объясняет продавец.

Деревянное здание станции "Моховые горы" построено в 1927 году. Статус объекта культурного наследия оно получило в 2019 году. В 2015 году был открыт новый вокзал станции Моховые горы.