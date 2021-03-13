Нижний сегодня: главные события дня Общество

Госпредприятие "ДиРОН" построит фуникулер в Нижегородском Кремле к августу 2021 года

Государственное предприятие Нижегородской области по достройке и реставрации объектов недвижимости признано победителем конкурса по выбору компании, которая построит фуникулер в Нижегородском Кремле. В конкурсе также участвовало ООО "Группа компаний "Капиталстрой", но предложило большую цену за свои услуги.

Дорогу в Ольгино передают ГУАД Нижегородской области

Автомобильную дорогу в Ольгино передают в безвозмездное пользование ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог". Речь идет о дороге протяженность 609 метров от поста УГИБДД в деревне Ольгино по проспекту Гагарина. Сейчас в этом месте идет масштабной строительство транспортной развязки.

Попытка рейдерского захвата территории яхт-клуба пресечена в Нижнем Новгороде

Попытка рейдерского захвата территории яхт-клуба "Рыбачий" на Гребном канале пресечена в Нижнем Новгороде. Накануне несколько человек проникли на территорию, спилили забор, установили ворота, где разместили информационный баннер-объявление, согласно которому арендатор земельного участка должен покинуть его до 30 апреля 2021 года. При этом действующему арендатору документов о расторжении договора-аренды не поступало.

Одна банковская карта – один билет. В Нижнем Новгороде новые правила оплаты проезда

Оплату проезда банковской картой на некоторых маршрутах Нижнего Новгорода теперь можно осуществить лишь один раз за поездку. Новое правило вводится по требованию банка-эквайера, который отмечается повышенный уровень неоплаченных поездок по банковским картам с недостаточным количеством средств.

Обнародованы данные о числе нижегородцев с подтвержденным на 18 марта COVID-19

По данным на 18 марта в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 103 282 человек, в том числе еще 349 новых случаев заболевания выявлено за прошедшие сутки, а днем ранее - 352 новых случая COVID-19. Коэффициент распространения инфекции на 18 марта составляет 0.95 (вчера – 0.97).

Семь отделений нижегородских больниц закрыты на карантин по COVID-19

По данным на 18 марта на карантин закрыты: кардиологическое и пульмонологическое отделения в ГБУЗ НО "Городская клиническая больница №12 Сормовского района Нижнего Новгорода", хирургическое отделение и отделение реанимации в Лысковской ЦРБ, отделение ПСО, кардиологическое и неврологическое отделения в ГБУЗ НО "Центральная городская больница Арзамаса".

Глеб Никитин прокомментировал формат проведения выпускных в Нижегородской области

Жительница региона спросила в соцсети Instagram у губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, будет ли в 2021 году в регионе разрешено посещение родителями выпускных в детских садах и начальной школе. На это глава региона ответил, что кабинет министров будет отталкиваться от эпидемиологической обстановки при принятии соответствующего решения. При этом, по предварительным данным, речь идет, скорее всего, о мае.

Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 21 районе Нижегородской области

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 21 районе Нижегородской области. Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 103 282 человек, из которых 45 443 проживают в Нижнем Новгороде, а остальные 57 839 – за пределами областного центра.

Фестиваль веб-сериалов пройдет в Нижнем Новгороде в режиме офлайн

Третий международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest пройдет в 2021 году в Нижнем Новгороде в режиме офлайн. Мероприятие запланировано на 4-8 августа. Организаторы рассчитывают на приезд иностранных гостей.