Нижний сегодня: главные события дня

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Транспортные карты нижегородских пенсионеров разблокируют 1 апреля

Действие льготных проездных пенсионеров в Нижегородской области возобновится с 1 апреля. Все неиспользованные поездки, которые оставались до блокировки, продолжат действовать. Если на момент приостановления действия карт у пользователя предусматривался льготный безлимитный проездной, то с 1 апреля такой проездной будет автоматически продлен на месяц.

Более тысячи человек уже вылетели из Нижнего Новгорода в Анталью

В настоящее время из "Стригино" выполняется пять рейсов в Турцию в неделю. В летний период частота рейсов увеличится до ежедневных, в некоторые дни недели - сразу несколько рейсов в день.

Дума Нижнего Новгорода утвердила отставку председателя КСП Ирины Семашко

Ирина Семашко написала соответствующее заявление по личным обстоятельствам и покидает пост с 31 марта, объяснив свое увольнение состоянием здоровья.

Нижегородская администрация утвердила архитектурно-художественную концепцию ул.Ошарской

Речь идет об участке от улицы Пискунова до улицы Белинского. Эксперты проанализировали данный участок и пришли к выводу, что значительная часть конструкций устарела, большое количество выполнено из некачественных материалов и установлено хаотично, без учета архитектурных, исторических и стилистических особенностей зданий. Новые правила призваны формировать полноценную архитектурно-художественную среду.

Нижегородская администрация закупит в лизинг ретро-трамваи

На приобретение трамвайных вагонов в бюджет города на 2022-2023 годы заложено почти 400 млн рублей. Закупленные ретро-трамваи станут курсировать по городским маршрутам и будут выглядеть, как привычные классические, но с современным оснащением – низкопольные, оборудованные вай-фай и телефонными зарядками.

Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 20 районах Нижегородской области

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 20 районах Нижегородской области. Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 105 330 человек, из которых 46 269 проживают в Нижнем Новгороде, а остальные 59 061 – за пределами областного центра.

Обнародовано число нижегородцев с подтвержденным коронавирусом на 24 марта

По данным на 24 марта в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 105 330 человек, в том числе 328 новых случаев заболевания выявлено за прошедшие сутки, а днем ранее - 335 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции на 24 марта составляет 0.96.

Берегоукрепление левого берега Оки передано в собственность Нижегородской области

Берегоукрепительные сооружения на левом берегу Оки переданы в собственность Нижегородской области. Также в собственность региона передаются противооползневые сооружения от Большого Красного оврага до Лагерного оврага на правом берегу Оки. Объекты передаются в собственность региона, чтобы правительство могло заключить концессионное соглашение для реконструкции берегоукрепительных сооружений.

Обязательные больничные для работающих пенсионеров-нижегородцев завершаются 31 марта

Изменения предусматривают продление больничных работающим пенсионерам до 31 марта. Предыдущие изменения были необходимы для оформления больничных листов до 28 марта. После 31 марта работающие пенсионеры уже не станут получать пособия по нетрудоспособности.

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