Опыт бережливого производства Нижегородского водоканала принят в качестве эталона на территории региона Общество

Фото: пресс-служба компании

Опыт бережливого производства Нижегородского водоканала принят в качестве эталона на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба АОАО "Нижегородский водоканал".

Согласно информации, на предприятии проведена партнерская проверка внедренных на предприятии проектов бережливого производства. Теперь предприятие может транслировать опыт внедрения бережливых технологий на отраслевом уровне в пределах региона.

Комиссия в составе директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры Дениса Скалкина и профильных руководителей ведущих компаний Нижегородской области посетила Заречный канализационный эксплуатационный участок.

"Заречный канализационный эксплуатационный участок для Нижегородского водоканала является пилотным участком, где отрабатываются нововведения по системе бережливого производства, - пояснил начальник управления стратегического развития и контроля АО "Нижегородский водоканал" Александр Богданов. - Если оптимизация проходит успешно и находит отклик на участке, то опыт транслируется и на остальные производственные подразделения предприятия".

В частности, членам комиссии представили переоборудованные фургоны аварийно-восстановительных бригад, а также систему распределения и хранения товарно-материальных ценностей внутри склада по системе организации и рационализации рабочего места 5С. Это облегчает процесс сборов бригады перед выездом на производство аварийных работ и значительно экономит время. Еще одним рассмотренным проектом стало "Соревнование бригад", которое мотивирует сотрудников выполнять работы более качественно и оперативно. Отдельного внимания заслуживает информационный центр эксплуатационного участка, в рамках которого руководство подразделения на панелях управления видит оперативную информацию о производственных показателях, что позволяет принимать взвешенные управленческие решения.

После экскурсии члены комиссии оценили соответствие Нижегородского водоканала более чем 90 критериям предприятия, внедряющего бережливое производство. В том числе рассматривались параметры качества управления проектами улучшений, вовлечения, обучения и мотивации сотрудников, а также готовности к тиражированию имеющегося опыта.

По результатам проверки Нижегородский водоканал набрал 100 баллов из 100 возможных. Лучшими проектами были названы "Управление производственными ресурсами", "Мобильный инспектор", "Внедрение системы 5С", "Панель управления", "Соревнование бригад". Члены комиссии отметили опыт Нижегородского водоканала по проведению стратегических сессий на федеральном уровне, а также по передаче готовых универсальных решений по внедрению бережливого производства другим водоканалам страны.

"Нижегородский водоканал как предприятие, которое активно в течение двух лет реализует проекты бережливого производства, накопило огромный опыт применения различных инструментов, - отметил Александр Богданов. – По результатам обмена опытом с коллегами из других водоканалов было разработано готовое универсальное решение по внедрению бережливого производства в организациях сферы водного коммунального хозяйства, которое многие регионы уже начали активно использовать. Теперь наш опыт принят за образец для предприятий водного коммунального хозяйства на территории области".