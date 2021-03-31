инвест-проект
На тысячных купюрах появится Нижний Новгород
Два рейса в неделю запланировано по маршруту "Нижний Новгород-Стамбул"
Гала-шоу пройдет в акватории Волги и Оки к 800-летию города
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня на 1 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
М. Виторган И А. Цыпкин
Мастер и Маргарита
Последние новости рубрики Общество
01 апреля 2021 11:05  [32] Опыт бережливого производства Нижегородского водоканала принят в качестве эталона на территории региона
01 апреля 2021 10:24  [61] Нижегородская область присоединится к акциям в поддержку детей с РАС
01 апреля 2021 09:35  [310] Обязательная самоизоляция для граждан в возрасте 65+ отменена в Нижегородской области
01 апреля 2021 08:40  [107] "Теплоэнерго" заменит 5% трубопроводов Нижнего Новгорода
31 марта 2021 19:42  [204] Нижний сегодня: главные события дня
31 марта 2021 18:44  [154] Откачка талых вод и вывоз снега продолжается в Нижнем Новгороде 31 марта
31 марта 2021 17:42  [559] Центр амбулаторной онкологической помощи открылся на базе Кстовской ЦРБ
31 марта 2021 17:39  [205] Автогонки в виде квеста с соблюдением ПДД пройдут на улицах Нижнего Новгорода
31 марта 2021 17:00  [818] Пункты вакцинации от COVID-19 откроют в ТЦ Нижегородской области
31 марта 2021 16:25  [240] Двадцать команд приняли участие в чемпионате Дзержинска по сборке спилс-карт
Общество

Опыт бережливого производства Нижегородского водоканала принят в качестве эталона на территории региона

01 апреля 2021 11:05  [32] Общество

Фото: пресс-служба компании

Опыт бережливого производства Нижегородского водоканала принят в качестве эталона на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба АОАО "Нижегородский водоканал".

Согласно информации, на предприятии проведена партнерская проверка внедренных на предприятии проектов бережливого производства. Теперь предприятие может транслировать опыт внедрения бережливых технологий на отраслевом уровне в пределах региона.

Комиссия в составе директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры Дениса Скалкина и профильных руководителей ведущих компаний Нижегородской области посетила Заречный канализационный эксплуатационный участок.

"Заречный канализационный эксплуатационный участок для Нижегородского водоканала является пилотным участком, где отрабатываются нововведения по системе бережливого производства, - пояснил начальник управления стратегического развития и контроля АО "Нижегородский водоканал" Александр Богданов. - Если оптимизация проходит успешно и находит отклик на участке, то опыт транслируется и на остальные производственные подразделения предприятия".

В частности, членам комиссии представили переоборудованные фургоны аварийно-восстановительных бригад, а также систему распределения и хранения товарно-материальных ценностей внутри склада по системе организации и рационализации рабочего места 5С. Это облегчает процесс сборов бригады перед выездом на производство аварийных работ и значительно экономит время. Еще одним рассмотренным проектом стало "Соревнование бригад", которое мотивирует сотрудников выполнять работы более качественно и оперативно. Отдельного внимания заслуживает информационный центр эксплуатационного участка, в рамках которого руководство подразделения на панелях управления видит оперативную информацию о производственных показателях, что позволяет принимать взвешенные управленческие решения.

После экскурсии члены комиссии оценили соответствие Нижегородского водоканала более чем 90 критериям предприятия, внедряющего бережливое производство. В том числе рассматривались параметры качества управления проектами улучшений, вовлечения, обучения и мотивации сотрудников, а также готовности к тиражированию имеющегося опыта.

По результатам проверки Нижегородский водоканал набрал 100 баллов из 100 возможных. Лучшими проектами были названы "Управление производственными ресурсами", "Мобильный инспектор", "Внедрение системы 5С", "Панель управления", "Соревнование бригад". Члены комиссии отметили опыт Нижегородского водоканала по проведению стратегических сессий на федеральном уровне, а также по передаче готовых универсальных решений по внедрению бережливого производства другим водоканалам страны.

"Нижегородский водоканал как предприятие, которое активно в течение двух лет реализует проекты бережливого производства, накопило огромный опыт применения различных инструментов, - отметил Александр Богданов. – По результатам обмена опытом с коллегами из других водоканалов было разработано готовое универсальное решение по внедрению бережливого производства в организациях сферы водного коммунального хозяйства, которое многие регионы уже начали активно использовать. Теперь наш опыт принят за образец для предприятий водного коммунального хозяйства на территории области".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Водоканал
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
вамрешать.рф
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph