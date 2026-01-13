Жители Воскресенского округа остались без электричества из-за непогоды

Непогода нарушила электроснабжение нескольких населенных пунктов Воскресенского округа. Его восстановлением занимаются специалисты "Нижновэнерго", задействованы пять бригад, сообщили в пресс-службе компании.
Причиной технологических нарушений на ЛЭП стали многодневные снегопады и налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев.
Предварительно, электричество вернется в дома жителей до 23:30 13 января.
Ранее сообщалось, что за два дня сугробы в Нижнем Новгороде могут вырасти еще на 11 см.
