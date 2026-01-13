Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
13 января 2026 21:16Жители Воскресенского округа остались без электричества из-за непогоды
13 января 2026 19:02Онлайн-сервисы не смогут списывать деньги с карт россиян без согласия с 1 марта
13 января 2026 17:53"Нижэкология-НН" самостоятельно расчистила более 30 дворовых территорий в Нижнем Новгороде и Дзержинске
13 января 2026 17:25Видеокамеры и знаки "Въезд запрещен" установят на Покровке в Нижнем Новгороде
13 января 2026 16:51Нижегородцы выбрали семейное кино, фэнтези и танцы в новогодние праздники
13 января 2026 16:11Нарколог Шуров обратился к родителям подростков из-за ветпрепаратов
13 января 2026 15:19Два нижегородских роддома временно закроют летом 2026 года
13 января 2026 15:03Озвучена причина невывоза мусора в Нижнем Новгороде
13 января 2026 14:57Т2 провела лекцию по кибербезопасности для студентов
13 января 2026 14:49Ни одно прошение о помиловании не удовлетворили в Нижегородской области за год
Общество

Жители Воскресенского округа остались без электричества из-за непогоды

13 января 2026 21:16 Общество
Жители Воскресенского округа остались без электричества из-за непогоды

Непогода нарушила электроснабжение нескольких населенных пунктов Воскресенского округа. Его восстановлением занимаются специалисты "Нижновэнерго", задействованы пять бригад, сообщили в пресс-службе компании. 

Причиной технологических нарушений на ЛЭП стали многодневные снегопады и налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев. 

Предварительно, электричество вернется в дома жителей до 23:30 13 января. 

Ранее сообщалось, что за два дня сугробы в Нижнем Новгороде могут вырасти еще на 11 см. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Авария Нижновэнерго Электроэнергия
Поделиться:
Новости по теме
13 января 2026 11:00СК возбудил дело после травмирования женщины наледью в Выксе
12 января 2026 17:13Выяснилось, какая погода ждет нижегородцев в середине января
11 января 2026 18:15Нижегородские дорожники вывезли 142 тысячи кубометров снега за четыре дня
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных