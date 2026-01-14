Ямочный ремонт провели у Мызинского моста после жалоб водителей

Дорожные службы Нижнего Новгорода отреагировали на многочисленные обращения автомобилистов и устранили ямы, образовавшиеся в районе Мызинского моста, сообщает pravda-nn.ru.
Ранее водители массово жаловались на крупные выбоины на участке дороги возле путепровода, проходящего над улицей Суздальской. Повреждения асфальта появились по обеим полосам движения в сторону улицы Ларина.
За первые недели января на этом отрезке пострадало несколько автомобилей. Некоторые водители были вынуждены менять повреждённые колёса прямо на месте, а другим потребовалась помощь эвакуатора, чтобы добраться до ближайшего шиномонтажа.
После поступивших жалоб на проблемный участок выехали специалисты дорожных служб. Они провели ямочный ремонт, устранив дефекты дорожного покрытия. В настоящее время, по данным мэрии, дорогу привели в порядок.
Ранее сообщалось, что ремонт Мызинского путепровода в Нижнем Новгороде планируют завершить досрочно.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+