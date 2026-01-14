Ямочный ремонт провели у Мызинского моста после жалоб водителей Общество

Дорожные службы Нижнего Новгорода отреагировали на многочисленные обращения автомобилистов и устранили ямы, образовавшиеся в районе Мызинского моста, сообщает pravda-nn.ru.

Ранее водители массово жаловались на крупные выбоины на участке дороги возле путепровода, проходящего над улицей Суздальской. Повреждения асфальта появились по обеим полосам движения в сторону улицы Ларина.

За первые недели января на этом отрезке пострадало несколько автомобилей. Некоторые водители были вынуждены менять повреждённые колёса прямо на месте, а другим потребовалась помощь эвакуатора, чтобы добраться до ближайшего шиномонтажа.

После поступивших жалоб на проблемный участок выехали специалисты дорожных служб. Они провели ямочный ремонт, устранив дефекты дорожного покрытия. В настоящее время, по данным мэрии, дорогу привели в порядок.

Ранее сообщалось, что ремонт Мызинского путепровода в Нижнем Новгороде планируют завершить досрочно.