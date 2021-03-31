"Нижегородская область готова к исполнению поручений президента Владимира Путина", - Глеб Никитин Политика

Глеб Никитин Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал ежегодное послание главы государства к Федеральному собранию.

"Нижегородская область готова к исполнению поручений президента Владимира Путина", - сказал губернатор Глеб Никитин, комментируя ежегодное послание главы государства к Федеральному собранию.

Глава региона подчеркнул, что в пандемию многие отрасли Нижегородской области, несмотря на достаточно серьезный уровень заболеваемости, доказали способность работать эффективно даже в самой критической ситуации.

"Это касается и системы здравоохранения, и образовательной, социальной сфер, и промышленности, и научного сообщества. Представители всех этих отраслей помогали бороться с коронавирусом. Сейчас мы постепенно выходим из режима ограничений, но при этом прекрасно осознаем, что угроза коронавируса не устранена. Поэтому важно соблюдать все нормы безопасности. Тем более это актуально в год 800-летия Нижнего Новгорода, когда мы ожидаем множество гостей и организуем масштабные праздничные мероприятия", - пояснил Глеб Никитин.

Особо пристальное внимание в 2021 году уделяется именно социальным мерам поддержки граждан.

"Помощь была очень нужна в пандемию, но теперь она не менее востребована. Нам необходимо не просто возвращаться к докоронавирусным показателям уровня жизни, но и улучшать их", - подчеркнул губернатор Нижегородской области.

В регионе действует программа снижения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума. Общий объем ее финансирования до 2024 года превышает 84 млрд рублей. Основные инструменты, которые предусмотрены в программе, - это выплаты пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно и механизм социального контракта. Так, в 2020 году выплата была назначена более чем 55 тыс. семей на 67 тыс. детей: на это направлено свыше 3,7 млрд рублей. Размер выплаты составил 5 329 рублей в месяц, что составляет 1/2 величины прожиточного минимума на ребенка. Выплату получили семьи, чьи доходы не превышали прожиточный минимум (10 456 рублей).

"В 2020 году Нижегородская область вошла в число 21 пилотного региона, который приступил к реализации механизма социального контракта. Это новый вид адресной государственной социальной помощи. Он представляет собой выплаты малоимущим гражданам при условии, если они найдут работу, откроют свое дело, зарегистрируются как индивидуальные предприниматели или в качестве самозанятых. В 2020 году на эти цели было выделено 1,78 млрд рублей", - напомнил Глеб Никитин.

В итоге заключено более 23,5 тысячи социальных контрактов. В 2021 году на реализацию программы в областном и федеральном бюджетах предусмотрено 2,1 млрд рублей. Всего планируется заключить более 21 тысячи соцконтрактов, в том числе 11 556 - на трудоустройство, 4 653 – на открытие своего дела, 4 851 – на преодоление трудной жизненной ситуации.

"В целом в Нижегородской области действует 97 мер социальной поддержки, в том числе 81 – региональная. Все они, а также новые механизмы поддержки, которые сегодня в ходе ежегодного послания к Федеральному Собранию назвал президент России Владимир Путин, позволят нам выполнить указ главы государства "О национальных целях развития до 2030 года". Наша главная задача – улучшить условия жизни людей и обеспечить им достойную социальную поддержку в разных жизненных ситуациях", - подчеркнул губернатор Нижегородской области.

Как сообщили в региональном министерстве социальной политики, более 21 тысячи нижегородских семей также получают ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребенка по национальному проекту "Демография". Только в 2021 году за такой выплатой впервые обратились 1 874 семьи, за первый квартал на счета граждан переведено более 677 млн рублей. Всего на эту меру поддержки в 2021 году предусмотрено 2,4 млрд рублей. Размер выплаты составляет 11 031 рубль.

Проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального проекта "Демография" реализуется в Нижегородской области с 2019 года. В 2020 году пособие было назначено и выплачено более чем 20 тысячам человек на общую сумму 2,2 млрд рублей.

В министерстве добавили, что в регионе малоимущие семьи получают пособия на 27 тысяч детей школьного возраста, многодетные семьи – на 49 тысяч школьников. Кроме того, 9 тысяч одиноких матерей получают пособия через учреждения социальной защиты на 14 тысяч детей.