"Озвученные президентом меры помогут области быстрее решать экономические задачи", - Евгений Люлин Политика

Евгений Люлин Фото: НИА Нижний Новгород

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин прокомментировал информацию, озвученную президентом РФ Владимиром Путиным в ежегодном послании к Федеральному собранию.

"В своем послании к Федеральному собранию президент сформулировал актуальные задачи и предложил конкретные пути для их решения. Многие ожидали, что оно будет посвящено внешнеполитическим вопросам, но послание оказалось обращенным к стране, к людям. Красной линией проходила тема пандемии коронавируса, нанесшей серьезный удар по экономике, доходам и занятости населения, обострившей демографические проблемы. Президент гарантировал, что в текущей ситуации решение социальных вопросов останется главной задачей государства и объявил о новых социальных выплатах семьям с детьми, ежемесячных выплатах беременным женщинам, единовременной выплате на школьников в 10 тысяч рублей, включая будущих первоклассников", - сказал Евгений Люлин.

"Чтобы вывести экономику на доковидные показатели до конца года, государство вводит меры стимулирующего характера, позволяющие в то же время решать вопросы поддержки здравоохранения и образования. За три года будет полностью обновлен парк машин скорой помощи в стране, серьезно пополнен парк школьных автобусов, а это означает госзаказы для автомобилестроителей, в том числе, для наших, нижегородских. Президент напомнил крупному бизнесу о социальной ответственности, заявив, что прибыль и дивиденды должны не выводиться из страны, а направляться на проекты развития. Иначе государство применит налоговые рычаги", - отметил спикер регионального парламента.

"Отдельно хотелось бы отметить введение такой меры поддержки субъектов РФ как федеральные инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке 3% годовых со сроком погашения 15 лет. Причем, получить такие кредиты смогут только регионы со здоровыми финансами, что справедливо. По словам президента, чем меньше у региона долгов, тем больше он сможет получить дешевых федеральных средств на реализацию инфраструктурных проектов. Владимир Путин прямо назвал Нижний Новгород, который сможет построить новые станции метрополитена, обновить центр города. Средства инфраструктурных кредитов можно будет направлять на строительство обходов городов области, дорожных развязок и путепроводов, совершенствование сети региональных автотрасс, которые станут единым целым, в том числе, с будущей опорной магистралью "Москва – Казань – Екатеринбург", строительство которой анонсировал глава государства", - добавил Евгений Люлин.

"Считаю, озвученные меры помогут Нижегородской области гораздо быстрее решать стоящие перед нами задачи развития экономики, создания новой инфраструктуры, повышения уровня и качества жизни населения!", - заключил председатель Законодательного собрания Нижегородской области.