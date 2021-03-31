"Озвученные президентом меры помогут области быстрее решать экономические задачи", - Евгений Люлин

инвест-проект
Дублер проспекта Гагарина построят до 2030 года
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде
Океанариум появится на Гребном канале
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 22 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Популярные комментарии за год
09 июля 2020 13:34  [20129] "Необходимо строго соблюдать требования особого противопожарного режима", - Глеб Никитин
12 мая 2020 10:31  [7724] "В Нижегородской области продолжает действовать режим повышенной готовности", - Глеб Никитин
20 июля 2020 15:38  [3307] "Усиление контроля в сфере такси просто необходимо", - Владимир Солдатенков
23 октября 2020 13:58  [3177] "Открытие новой дороги с развязками - это событие для тысяч автомобилистов", - Евгений Лебедев
30 июля 2020 14:10  [2928] "В Нижегородской области ведется системная работа, направленная на повышение качества жизни", - Евгений Лебедев
21 августа 2020 18:27  [2607] "Нижний Новгород – это столица современного искусства", - Глеб Никитин
25 июня 2020 16:45  [2535] Глеб Никитин рассказал о значении поправок в Конституцию РФ для Нижегородской области
22 сентября 2020 12:37  [2417] "Объединение НГХМ и выставочного комплекса позволит проводить крупномасштабные проекты", – Олег Беркович
24 сентября 2020 15:48  [2069] "Евгений Лебедев войдёт в историю Заксобрания и всего региона как мудрый и ответственный политик", - Глеб Никитин
29 июля 2020 17:18  [1995] "На данный момент все результаты ЕГЭ на едином портале выгружены", - Сергей Злобин
Последние новости рубрики Политика
21 апреля 2021 17:26  [48] "Послание Президента – всегда руководство к действию, - Наталья Назарова
21 апреля 2021 16:49  [99] "Озвученные президентом меры помогут области быстрее решать экономические задачи", - Евгений Люлин
21 апреля 2021 16:11  [150] "Нижегородская область готова к исполнению поручений президента Владимира Путина", - Глеб Никитин
21 апреля 2021 10:22  [135] Действующий депутат Заксобрания Антон Гребень примет участие в предварительном голосовании
20 апреля 2021 19:02  [412] "Свобода слова и СМИ – это гарантии, предусмотренные Конституцией", - Игорь Комаров
20 апреля 2021 18:17  [261] Глеб Никитин представил Валентине Матвиенко проекты развития Нижегородской области
20 апреля 2021 17:36  [390] Только слепой не видит, что Навальный и его соратники находятся на содержании иностранных организаций, - Вадим Андрюхин
20 апреля 2021 12:07  [1437] СК подтвердил задержание директора депкультуры нижегородской мэрии Романа Беагона
20 апреля 2021 11:42  [2196] Директор департамента культуры администрации Нижнего Новгорода Роман Беагон задержан
20 апреля 2021 11:38  [195] Неделя осталась до окончания подачи заявок на конкурс "Лидеры России"
Политика

"Озвученные президентом меры помогут области быстрее решать экономические задачи", - Евгений Люлин

21 апреля 2021 16:49  [99] Политика
Евгений Люлин

Евгений Люлин

Фото: НИА Нижний Новгород

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин прокомментировал информацию, озвученную президентом РФ Владимиром Путиным в ежегодном послании к Федеральному собранию.

"В своем послании к Федеральному собранию президент сформулировал актуальные задачи и предложил конкретные пути для их решения. Многие ожидали, что оно будет посвящено внешнеполитическим вопросам, но послание оказалось обращенным к стране, к людям. Красной линией проходила тема пандемии коронавируса, нанесшей серьезный удар по экономике, доходам и занятости населения, обострившей демографические проблемы. Президент гарантировал, что в текущей ситуации решение социальных вопросов останется главной задачей государства и объявил о новых социальных выплатах семьям с детьми, ежемесячных выплатах беременным женщинам, единовременной выплате на школьников в 10 тысяч рублей, включая будущих первоклассников", - сказал Евгений Люлин.

"Чтобы вывести экономику на доковидные показатели до конца года, государство вводит меры стимулирующего характера, позволяющие в то же время решать вопросы поддержки здравоохранения и образования. За три года будет полностью обновлен парк машин скорой помощи в стране, серьезно пополнен парк школьных автобусов, а это означает госзаказы для автомобилестроителей, в том числе, для наших, нижегородских. Президент напомнил крупному бизнесу о социальной ответственности, заявив, что прибыль и дивиденды должны не выводиться из страны, а направляться на проекты развития. Иначе государство применит налоговые рычаги", - отметил спикер регионального парламента.

"Отдельно хотелось бы отметить введение такой меры поддержки субъектов РФ как федеральные инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке 3% годовых со сроком погашения 15 лет. Причем, получить такие кредиты смогут только регионы со здоровыми финансами, что справедливо. По словам президента, чем меньше у региона долгов, тем больше он сможет получить дешевых федеральных средств на реализацию инфраструктурных проектов. Владимир Путин прямо назвал Нижний Новгород, который сможет построить новые станции метрополитена, обновить центр города. Средства инфраструктурных кредитов можно будет направлять на строительство обходов городов области, дорожных развязок и путепроводов, совершенствование сети региональных автотрасс, которые станут единым целым, в том числе, с будущей опорной магистралью "Москва – Казань – Екатеринбург", строительство которой анонсировал глава государства", - добавил Евгений Люлин.

"Считаю, озвученные меры помогут Нижегородской области гораздо быстрее решать стоящие перед нами задачи развития экономики, создания новой инфраструктуры, повышения уровня и качества жизни населения!", - заключил председатель Законодательного собрания Нижегородской области.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Владимир Путин Евгений Люлин Мнения
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph