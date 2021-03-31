Минобразования назвало режим работы нижегородских школ в майские праздники Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области рассказало, как школы региона будут работать в майские праздники в этом году.

В министерстве напомнили, что в России с 1 по 10 мая для трудящихся в графике пятидневной рабочей недели объявлены выходными. Для шестидневной рабочей недели в этот десятидневный период рабочими днями будут 3 (понедельник) и 8 (суббота) мая.

Соответствующий график работы будет и у нижегородских школ.

Между тем, Минобразования рекомендовало школам, работающим в режиме шестидневной учебной недели, скорректировать программы, исключив посещение учебных заведений 3 и 8 мая.

Таким образом, у школьников Нижегородской области будут выходные с 1 по 10 мая.