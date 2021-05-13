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Авиапатрулирование лесов началось в Нижегородской области. Об этом сообщили в министре лесного хозяйства региона.
По словам министра ведомства Романа Воробьева, авиационная разведка помогает оперативно обнаруживать очаги возгорания.
"Авиапатрулирование применяется в случае установления 3-5 классов пожароопасности, когда вероятность возникновения лесных пожаров наиболее высока. На сегодняшний день в нашем регионе установлены 2-3 классы пожароопасности", - сказал он.
В настоящее время в регионе функционируют 42 лесопожарные станции. Также применяются инновационные способы видеомониторинга – такие, как камеры видеонаблюдения и беспилотные летательные аппараты, которые могут локально и более оперативно оценивать обстановку в лесах Нижегородской области.
Напомним, что штормовое предупреждение объявлено в Нижегородской области. Аномально жаркая погода сохранится почти до конца недели.
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