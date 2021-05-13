Авиапатрулирование лесов началось в Нижегородской области Общество

Фото: минлесного хозяйства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Авиапатрулирование лесов началось в Нижегородской области. Об этом сообщили в министре лесного хозяйства региона.

По словам министра ведомства Романа Воробьева, авиационная разведка помогает оперативно обнаруживать очаги возгорания.

"Авиапатрулирование применяется в случае установления 3-5 классов пожароопасности, когда вероятность возникновения лесных пожаров наиболее высока. На сегодняшний день в нашем регионе установлены 2-3 классы пожароопасности", - сказал он.

В настоящее время в регионе функционируют 42 лесопожарные станции. Также применяются инновационные способы видеомониторинга – такие, как камеры видеонаблюдения и беспилотные летательные аппараты, которые могут локально и более оперативно оценивать обстановку в лесах Нижегородской области.

Напомним, что штормовое предупреждение объявлено в Нижегородской области. Аномально жаркая погода сохранится почти до конца недели.