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Общество

Авиапатрулирование лесов началось в Нижегородской области

17 мая 2021 11:03  [78] Общество

Фото: минлесного хозяйства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Авиапатрулирование лесов началось в Нижегородской области. Об этом сообщили в министре лесного хозяйства региона.

По словам министра ведомства Романа Воробьева, авиационная разведка помогает оперативно обнаруживать очаги возгорания.

"Авиапатрулирование применяется в случае установления 3-5 классов пожароопасности, когда вероятность возникновения лесных пожаров наиболее высока. На сегодняшний день в нашем регионе установлены 2-3 классы пожароопасности", - сказал он.

В настоящее время в регионе функционируют 42 лесопожарные станции. Также применяются инновационные способы видеомониторинга – такие, как камеры видеонаблюдения и беспилотные летательные аппараты, которые могут локально и более оперативно оценивать обстановку в лесах Нижегородской области.

Напомним, что штормовое предупреждение объявлено в Нижегородской области. Аномально жаркая погода сохранится почти до конца недели.

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Теги:
Лесное хозяйство Лесные пожары
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