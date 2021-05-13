Штормовое предупреждение объявлено в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Штормовое предупреждение объявлено в Нижегородской области. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно данным синоптиков, с 17 по 19 мая в регионе и в областном центре ожидается жара до +30...+32°С.

В этой связи объявлено штормовое предупреждение. В частности, синоптики полагают, что аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы сохранится почти до конца недели.

Между тем, ранее сообщалось, что к концу текущей недели в регионе ожидается дождь и похолодание.