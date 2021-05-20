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Общество

ОНФ и администрация Нижнего Новгорода проводят конкурс детского рисунка к 800-летию города

02 июня 2021 08:36  [302] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ОНФ и администрация Нижнего Новгорода проводят конкурс детского рисунка к 800-летию города. Об этом сообщили в исполкоме ОНФ Нижегородской области.

Согласно информации, тема конкурса "История Нижнего Новгорода — История России".

Рисунки будут выставлены в 86 нижегородских библиотеках, а победители конкурса получат ценные призы. Лучшие же работы украсят город на "умных" остановках и рекламных щитах.

Стать участником может каждый ребенок от 6 до 12 лет, который ярко и образно изобразит событие, связанное с историей Нижнего Новгорода. Сделать это нужно с 1 по 11 июня и отнести работы в ближайшую библиотеку с указанием имени и возраста автора. С 22 июня по 30 июня 2021 года жюри примет решение о выборе победителей.

Победителей определят в трех номинациях: "Самая популярная работа", "Художественное мастерство" (отдельно от 6 до 9 лет и от 10 до 12 лет) и "Самое яркое историческое событие".

Список 86-ти библиотек, куда можно представить рисунки, а также вся информация о конкурсе размещены на сайте.

"Отобразить важное историческое событие с помощью детской фантазии — это всегда ярко, креативно и трогательно. Конкурс детских рисунков — не только наше желание поощрить юных нижегородцев, рисующих историю своей родины, но и возможность украсить сам праздник, сделать его интересным для взрослых и детей. Неспроста говорят, что устами детей глаголет истина. В данном случае благодаря детским талантам и мастерству отражается истинная — богатая и разнообразная - история нашего великого города", - отметил руководитель исполкома ОНФ Нижегородской области Алексей Алехин.

Информационным партнером конкурса выступает Нижегородский областной информационный центр (НОИЦ).

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Теги:
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