Начато серийное производство автомобиля "ГАЗель NN"
Названы сроки строительства новых линий метро
Получены разрешения на вылеты в Болгарию, Германию и Грецию
Еще один мост через Оку построят в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 08 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
07 июня 2021 17:01  [37] ЕГЭ по русскому языку в Нижегородской области прошло без нарушений
07 июня 2021 16:53  [70] Движение транспорта временно приостановят на ул. Стрелка в Нижнем Новгороде
07 июня 2021 16:31  [62] Более 8 200 выпускников нижегородских школ сдавали ЕГЭ по математике
07 июня 2021 16:14  [134] Правила пользования платными парковками в Нижнем Новгороде предлагается изменить
07 июня 2021 15:08  [130] Инклюзивный конкурс "Я художник - я так вижу" стартовал в Нижегородской области
07 июня 2021 14:40  [220] Правила содержания дорог в зимний период изменятся в Нижегородской области
07 июня 2021 14:12  [113] Более 30 нижегородских компаний вошли в совет бизнеса по вопросам инвалидности
07 июня 2021 13:10  [151] Несколько КАМАЗов мусора вывезли с берегов Ковы по итогам экосубботника
07 июня 2021 12:55  [143] Более 50 библиотек региона пополнили книжные фонды в рамках акции "Единой России"
07 июня 2021 12:36  [211] Еще 13 человек скончались от коронавируса в Нижегородской области за минувшие сутки
Общество

Марафон "Образование. Работа. Карьера" пройдет в НОИЦ 16-18 июня

07 июня 2021 11:13  [168] Общество
Марафон Образование. Работа. Карьера пройдет в НОИЦ 16-18 июня

Марафон Образование. Работа. Карьера пройдет в НОИЦ 16-18 июня

Фото: НИА "Нижний Новгород" (архив)

Марафон "Образование. Работа. Карьера" пройдет в ГАУ НО "НОИЦ" 16-18 июня. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно информации, в рамках проекта пройдет круглый стол с министром образования региона Ольгой Петровой и ректорами вузов Нижнего Новгорода. Он состоится 16 июня в 13:00.

В рамках марафона эксперты обсудят такие темы, как: совмещение работы и учебы, самые востребованные профессии, отмена второй волны основного этапа зачисления, увеличение количество специальностей и направлений подготовки и др.

А также ответят на вопросы: "Как грамотно построить карьеру будучи студентом", "Как будут распределяться целевые квоты", а также "Будет ли расширен набор вступительных экзаменов (ЕГЭ)".

Свои вопросы к спикерам и участникам марафона Вы можете отправлять по адресу reklama@pravda-nn.ru.

Основные спикеры:

  • Петрова Ольга Викторовна, министр образования, науки и молодёжной
  • политики Нижегородской области
  • Дмитриев Сергей Михайлович, ректор НГТУ им. Р. Е. Алексеева
  • Никонова Жанна Викторовна, ректор НГЛУ имени Н.А. Добролюбова
  • Сдобняков Виктор Владимирович, ректор НГПУ им. К. Минина
  • Лапшин Андрей Александрович, ректор ННГАСУ

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Марафон Образование
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Уфанет
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph