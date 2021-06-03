Марафон Образование. Работа. Карьера пройдет в НОИЦ 16-18 июня
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Марафон "Образование. Работа. Карьера" пройдет в ГАУ НО "НОИЦ" 16-18 июня. Об этом сообщают организаторы мероприятия.
Согласно информации, в рамках проекта пройдет круглый стол с министром образования региона Ольгой Петровой и ректорами вузов Нижнего Новгорода. Он состоится 16 июня в 13:00.
В рамках марафона эксперты обсудят такие темы, как: совмещение работы и учебы, самые востребованные профессии, отмена второй волны основного этапа зачисления, увеличение количество специальностей и направлений подготовки и др.
А также ответят на вопросы: "Как грамотно построить карьеру будучи студентом", "Как будут распределяться целевые квоты", а также "Будет ли расширен набор вступительных экзаменов (ЕГЭ)".
Свои вопросы к спикерам и участникам марафона Вы можете отправлять по адресу reklama@pravda-nn.ru.
Основные спикеры:
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