Аналитическое кредитное рейтинговое агентство изменило прогноз для Нижнего Новгорода на "Позитивный" Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Нижнего Новгорода на уровне А-(RU), изменив прогноз со "Стабильный" на "Позитивный". Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Кроме того, был подтвержден рейтинг облигаций города - на уровне A-(RU).

"Изменение прогноза по кредитному рейтингу Нижнего Новгорода обусловлено ожиданием изменения графика погашения долга в связи с планируемым замещением части коммерческого долга долгосрочным бюджетным кредитом, а также изменением уровня ликвидности бюджета, который может последовать за упомянутым замещением. Ключевыми допущениями при формировании "Позитивного" прогноза послужили стабильность бюджетной политики Нижегородской области, а также высокий уровень баланса текущих расходов и текущих доходов", - поясняет агентство АКРА.

Эксперты агентства пришли к выводу, что кредитный рейтинг Нижнего Новгорода обусловлен сравнительно высокими показателями развития экономики и оптимальной гибкостью бюджетных расходов.

"Агентство АКРА уже несколько лет подряд присваивает Нижнему Новгороду довольно высокий кредитный рейтинг А-(RU), однако впервые дает "позитивный" прогноз. Раньше ожидания были "стабильными". Изменение прогноза со стабильного на позитивный подтверждает правильно выбранный вектор реализации финансово-экономической политики города. Впереди много работы по нацпроектам, а это означает строительство дорог, детских садов, школ, благоустройство общественных пространств. Это, безусловно, повлияет на инвестиционную и туристическую привлекательность города, а в конечном итоге - на наполняемость муниципального бюджета и развитие экономики", – прокомментировал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Как отмечают специалисты агентства, в 2021 году в Нижнем Новгороде ожидается рост налоговых и неналоговых доходов города на 10%. Динамика трансфертов определяется, помимо прочего, процессом подготовки к празднованию 800-летия города. В 2020 году объем трансфертов вырос на 20%, плановый рост в 2021 году составляет 15%.

"Позитивный" прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности изменение, в сторону увеличения, рейтинга на горизонте 12-18 месяцев.

Напомним, кредитный рейтинг АКРА впервые был присвоен городу 21 ноября 2017 года, муниципальным ценным бумагам - 29 ноября 2017 года.