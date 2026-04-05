Новые автомобили подешевели в Нижегородской области на 4,6% в марте

По итогам марта 2026 года средняя стоимость нового автомобиля в Нижегородской области составила 2,38 млн рублей. За месяц показатель снизился на 4,6%. Такие данные приводит "Авто.ру Бизнес".

Китайский автомобиля в среднем стоил 3,95 млн рублей, а отечественный - 2,04 млн рублей. Наибольшее снижение за месяц показали Lada Iskra — на 3% до 1,59 млн рублей, Chery Tiggo 9 — на 2% до 4,52 млн рублей и Lada Vesta — на 1,2% до 1,86 млн рублей.

Несмотря на месячное снижение, в годовом выражении цены заметно выросли. За год средняя стоимость новых машин китайских марок увеличилась на 6%, а отечественных — на 28%. Существенный рост цен на отечественные модели эксперты связывают с расширением модельного ряда российских производителей, большинство из которых представлены в сегменте от 2 млн рублей.

