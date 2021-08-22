Семь светофоров не работают в Нижнем Новгороде 10 сентября. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения города.
Пять из них неисправны:
- Московское шоссе – Сормовское шоссе;
- ул. Максима Горького – ул. 3-я Ямская;
- ул. Космонавта Комарова в районе дома №6;
- пр. Ленина в районе дома №93 "Б";
- ул. Львовская - ост. Львовская улица.
Два - не работают в связи с отключением электропитания:
- ул. Рябцева – ул. Шота Руставели (с 8:00 до 17:00);
- ул. Дьяконова в районе дома №2 (с 9:00 до 13:00).
ЦОДД просит нижегородцев быть внимательными и пропускать пешеходов на пешеходных переходах.
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