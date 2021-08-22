Семь светофоров не работают в Нижнем Новгороде 10 сентября Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Семь светофоров не работают в Нижнем Новгороде 10 сентября. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения города.

Пять из них неисправны:

- Московское шоссе – Сормовское шоссе;

- ул. Максима Горького – ул. 3-я Ямская;

- ул. Космонавта Комарова в районе дома №6;

- пр. Ленина в районе дома №93 "Б";

- ул. Львовская - ост. Львовская улица.

Два - не работают в связи с отключением электропитания:

- ул. Рябцева – ул. Шота Руставели (с 8:00 до 17:00);

- ул. Дьяконова в районе дома №2 (с 9:00 до 13:00).

ЦОДД просит нижегородцев быть внимательными и пропускать пешеходов на пешеходных переходах.