Юрий Шалабаев проголосовал на выборах депутатов Госдумы РФ и Законодательного собрания Нижегородской области Политика

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев проголосовал на выборах депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва и Законодательного собрания Нижегородской области седьмого созыва. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

"Сейчас и депутаты Законодательного собрания, и депутаты Государственной думы полностью погружены в местную проблематику. Часто они берут под личный контроль реализацию нацпроектов или проектов инициативного бюджетирования, предложенных жителями. Депутаты активно участвуют в жизни региона и муниципалитета", – заявил он.

Глава Нижнего Новгорода отметил, что не в первый раз избирательные участки открылись в условиях пандемии коронавируса, и их работа уже хорошо отлажена.

"Обязательные маски, на входе измеряют температуру", – сообщил мэр.

Напомним, избирательные участки в Нижнем Новгороде продолжат свою работу до 20:00. Также нижегородцы, ранее подавшие заявку на дистанционное голосование, могут отдать свой голос на сайте vybory.gov.ru или через портал "Госуслуги" – также до 20.00.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в голосовании в онлайн-режиме.