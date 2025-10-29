Молодежь на смену "тяжеловесам" и квоты для ветеранов СВО: Дахин о предстоящих выборах Политика

Эксперт "Минин-центра", профессор НИУ РАНХиГС, д.филос.н. Андрей Дахин высказался о тенденциях и факторах оценки перспектив выборного процесса 2026 года в Нижегородской области.

"К середине апреля 2026 года начинают проявляться очертания пула нижегородских претендентов от НРО партии "Единая Россия" на депутатские мандаты в Законодательном собрании Нижегородской области (ЗСНО) и на депутатские мандаты в Государственной Думе России. Процесс подачи заявлений для участия в предварительном голосовании НРО партии "Единая Россия", — а именно по нему можно судить об этих очертаниях, — завершится 30 апреля.

Однако уже теперь можно отметить некоторые тенденции, которые проявляются в ходе выдвижений, и некоторые факторы внешних обстоятельств, которые будут существенны для оценки перспектив выборного процесса текущего года. В качестве новой тенденции, которая была отмечена ещё в прошлом году, необходимо отметить появление элементов квотирования, резервирования части "мест" для определенной социальной группы — для ветеранов СВО. По опубликованным партией условиям для участников специальной военной операции, зарегистрировавшихся на предварительное голосование, в этом году предусмотрены дополнительные 25% к результатам голосования.

Вторая тенденция, которая просматривается в ходе практики выдвижений, — это перемена возрастных генераций, когда на смену "тяжеловесам", долгое время проработавшим в системе власти, приходит 30-летняя молодёжь. Вторую тенденцию уравновешивает третья – тенденция преемственности, которая достаточно заметно проявляет себя по отношению к претендентам в депутаты ЗСНО: до половины действующего состава фракции "Единой России" в нашем представительном органе власти может переизбраться на следующий срок. Внутри тенденции преемственности есть внутренние, более мелкие составляющие, обеспечивающие преемственность присутствия представителей крупных госкорпораций, градообразующих компаний (Газпром, Росатом, Ростех, группа «ГАЗ»), преемственность присутствия представителей социально значимых сфер жизни региона (медицина, образование, ЖКХ).

Несколько более слабая, но тем не менее тоже значимая тенденция связана с переходом "на новый уровень", когда, например, глава муниципального округа становится соискателем мандата депутата ЗСНО, или когда руководитель министерства областного правительства регистрируется для участия в выборах депутатов Государственной Думы и т.п.

Наконец, тенденция, которая находится в поле внимания аналитиков уже не первый год, — это "трансфер игроков", как говорят в футболе или в хоккее, — то есть переход известных политиков из одной партии в другую. В этой части, поскольку предварительное голосование позволяет видеть кадровую кухню "Единой России", можно отметить, что "трансфер игроков" состоит в переходе из партий парламентской оппозиции в "Единую Россию".

Из внешних факторов, которые будут определять социально-экономический контекст вновь избранных депутатов ЗСНО и депутатов Государственной Думы, необходимо отметить два. Во-первых, фактор СВО. Его влияние на регион не ослабляется, оно действует как своеобразное испытание "на прочность" всех систем жизнеобеспечения. Во-вторых, фактор ухудшения макроэкономических показателей, который побуждает президента РФ обращаться за объяснениями к правительству РФ и к Центральному банку РФ.

Оба фактора обозначают запрос на соответствующие профессиональные компетенции не только в системе исполнительной власти, но и в системе власти законодательной".