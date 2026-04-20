Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
Политика

Нижегородская делегация во главе с Гнеушевым участвует в форуме "Малая Родина - сила России"

20 апреля 2026 17:30 Политика

Делегация Нижегородской области во главе с первым заместителем губернатора Нижегородской области Андреем Гнеушевым принимает участие в III Всероссийском форуме «Малая Родина – сила России», который сегодня стартовал в Москве. Он объединяет представителей муниципального сообщества, федеральных и региональных органов власти.

Основной акцент в рамках работы форума делается на обмене опытом, обсуждении управленческих решений и поиске инструментов, которые можно применять в работе на территориях.

«Люди, которые работают на местах, ближе всего находятся к жителям. Они выстраивают диалог, первыми узнают о проблемах и предлагают пути их решения, знают, в каком направлении нужно двигаться для развития территорий. И важно все время расти в своей работе. Участие в форуме – это возможность познакомиться с лучшими практиками других регионов, а также представить опыт Нижегородской области на федеральном уровне», - отметил первый заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

В числе спикеров деловой программы форума – заместитель председателя Совета Безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко, заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин и руководители ключевых федеральных министерств и ведомств. Участники форума в прямой коммуникации с  экспертами обсуждают вопросы и перспективы комплексного развития территорий. Одной из ключевых стала дискуссия о роли представителей местного уровня власти в формировании Народной программы «Единой России».

«Форум «Малая Родина – сила России» – это главная площадка, где муниципальный уровень звучит в полный голос. Именно здесь обсуждаются не абстрактные задачи, а реальные вопросы, с которыми ежедневно сталкиваются жители и управление на местах. Для нас участие в форуме – это возможность соотнести федеральную повестку с практикой на местах и найти решения, которые действительно работают. Развитие страны начинается с развития территорий, и чем сильнее муниципалитеты, тем устойчивее вся система. Такие встречи помогают сохранить главное – связь между стратегическими решениями и повседневной жизнью людей, ради которых мы и работаем», - подчеркнул председатель Совета муниципальных образований Нижегородской области, глава г.о.г. Арзамас Александр Щелоков.

В преддверии Дня местного самоуправления в рамках форума состоялось награждение государственными наградами РФ и поощрениями президента России Владимира Путина. За вклад в развитие отрасли и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РФ» присвоено заместителю главы администрации, начальнику управления ЖКХ и благоустройства муниципального округа г. Бор Александру Ворошилову. Награду вручил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Также на площадке форума проходит фестиваль культур «Сердце Родины», на котором участники из разных регионов России представляют свои традиции, ремесла, кухню и творчество, что особенно актуально в Год единства народов России.

Организаторами форума выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента России. В рамках второго дня III Всероссийского форума «Малая Родина – сила России», 21 апреля, будут подведены итоги муниципальной премии «Служение».

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Андрей Гнеушев Форум чиновники
