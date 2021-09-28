Почти десять тысяч деревьев и кустарников высадят в Нижегородском районе в этом году Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В 2021 году в Нижегородском районе высадят почти десять тысяч деревьев и кустарников. Об этом сообщили в районной администрации.

В сквере Большие овраги сотрудники Управления Федеральной налоговой службы России по Нижегородской области и администрации Нижегородского района высадили 14 саженцев клёна и рябины.

Кроме того, 14 крупномерных лип появились в малом сквере на площади Минина и Пожарского. В озеленении приняли участие сотрудники Управления Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области.

Следующим этапом станет высадка зеленых насаждений на улице Ильинская и на аллее дружбы на улице Заломова.

"Озеленение – важная составляющая благоустройства городских скверов и парков. Подобные мероприятия станут замечательным примером бережного отношения, заботы, внимания к природе и окружающей среде", – заявил глава администрации Нижегородского района Илья Лагутин.

Ещё в августе, на первом этапе озеленения, деревья и кустарники были высажены на части Большой Покровской, на улице Славянской, а также в Звездинском сквере и на Театральной площади, в скверах Интернационалистов и Нестерова. Кроме того, на территории Нижегородского района летом были высажены цветы на площади более 7000 кв.м.

Напомним, второй этап озеленения территории Нижегородского района начался с посадки деревьев в сквере им. А.М. Горького, в которой принял участие правнук писателя Максима Горького - советский и российский дипломат Максим Пешков.

Теперь озеленение продолжается в сквере имени Жукова, сквере на улице Ильинской, Малом сквере на площади Минина и Пожарского, а также на Аллее Дружбы и в Лопатинском овраге.