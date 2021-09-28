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Фонтан черной воды забил в акватории Волги рядом с поселком Ляхово в Балахнинском районе. Об этом сообщили нижегородцы в соцсетях.
"Какая-то непонятная черная жижа", - написал автор поста
Как НИА "Нижний Новгород" сообщили в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия, ведомство сейчас устанавливает причины возникновения "гейзера".
Информация о нем поступила на пульт оперативного дежурного управления накануне в 19:30. Инспекторы ведомства совместно со специалистами лаборатории ФГБУ "ЦЛАТИ по ПФО" оперативно выехали на место происшествия.
"По предварительной информации, причиной данного явления мог стать прорыв магистрального газопровода. К моменту прибытия группы на место выброс газа прекратился", - сообщили в ведомстве.
Инспекторы осмотрели территорию и в трех точках отобрали пробы воздуха на содержание азота, оксида углерода, метана, толуола, ксилола, бензола и предельных углеводородов.
В настоящее время результатов анализа пока нет. Устанавливаются собственник газопровода и обстоятельства происшествия.
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