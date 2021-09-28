Фонтан черной воды забил в акватории Волги рядом с поселком Ляхово Общество

Фото: из группы в соцсети ВКонтакте, Типичный Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Фонтан черной воды забил в акватории Волги рядом с поселком Ляхово в Балахнинском районе. Об этом сообщили нижегородцы в соцсетях.

"Какая-то непонятная черная жижа", - написал автор поста

Как НИА "Нижний Новгород" сообщили в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия, ведомство сейчас устанавливает причины возникновения "гейзера".

Информация о нем поступила на пульт оперативного дежурного управления накануне в 19:30. Инспекторы ведомства совместно со специалистами лаборатории ФГБУ "ЦЛАТИ по ПФО" оперативно выехали на место происшествия.

"По предварительной информации, причиной данного явления мог стать прорыв магистрального газопровода. К моменту прибытия группы на место выброс газа прекратился", - сообщили в ведомстве.

Инспекторы осмотрели территорию и в трех точках отобрали пробы воздуха на содержание азота, оксида углерода, метана, толуола, ксилола, бензола и предельных углеводородов.

В настоящее время результатов анализа пока нет. Устанавливаются собственник газопровода и обстоятельства происшествия.