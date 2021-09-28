Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Нижегородская область будет поставлять суда в Якутию
Известна цена абонемента на парковку в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 8 октября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
08 октября 2021 19:03  [278] Эксперт-мониторинг событий 1 – 8 октября 2021 года от АНО "Минин-центр"
08 октября 2021 18:36  [126] Приём заявок на участие в грантовом конкурсе "Новые возможности" начался в Нижегородской области
08 октября 2021 17:57  [141] Дзержинск вошёл в число победителей Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика"
08 октября 2021 17:55  [142] Инструкцию по размещению шлагбаумов разработали в Нижнем Новгороде
08 октября 2021 17:33  [309] Нижегородский Минпром проверил соблюдение норм эпидбезопасности в 110 объектах торговли и общепита
08 октября 2021 17:19  [208] Нижегородские МФЦ начнут выдавать "Мультипассы"
08 октября 2021 16:54  [152] Многофункциональную спортплощадку благоустроили в Ленинском районе Нижнего Новгорода
08 октября 2021 16:02  [146] Андрей Гнеушев провел заседание антитеррористической комиссии Нижегородской области
08 октября 2021 15:51  [182] Юрий Шалабаев вручил юбилейные медали к 800-летию Нижнего Новгорода деятелям культуры
08 октября 2021 15:18  [369] Еще 10 дополнительных пунктов вакцинации откроют в Нижегородской области
Общество

Многофункциональную спортплощадку благоустроили в Ленинском районе Нижнего Новгорода

08 октября 2021 16:54  [152] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде на улице Райниса в Ленинском районе в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать" благоустроили многофункциональную спортивную площадку. Там уже начались тренировки юных спортсменов и поклонников футбола.

Как рассказали в администрации Нижнего Новгорода, ранее местные жители выступили с инициативой обустроить хоккейную коробку, чтобы там можно было безопасно играть в другие вилы спорта. На сегодняшний день на данной площадке тренируются футбольные команды близлежащих образовательных учреждений.

По словам заместителя главы администрации Ленинского района Сергея Якименко, проект "Вам решать!", инициированный губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, позволил реализовать важные для нижегородцев проекты.

"По этой программе в Ленинском районе не только благоустраивают спортивные коробки, но и асфальтируют улицы, устанавливают детские городки и спортивные площадки. Проект получил большой отклик со стороны горожан, поскольку они сами выбирают, какие объекты необходимо установить или благоустроить. Я надеюсь, что и в следующем году проект будет продолжен, потому что жители других кварталов, увидев, что получилось у соседей, также уже хотят принять в нем участие", - отметил Сергей Якименко.

Родители юных спортсменов рассказали, что выбрали для благоустройства это место неслучайно.

"Спортивная коробка находится недалеко от школы, поэтому на ней удобно проводить физкультурные занятия. Очень много ребят из соседних домов приходят сюда и после уроков",- рассказала мама футболиста Елена Гусарова.

Ранее сообщалось, что участие в проекте принимают все восемь районов города. Большинство народных инициатив касается ремонта дорог, а также строительства детских игровых и спортивных площадок.

Напомним, в 2021 году в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" на территории Нижегородской области реализуется 679 инициативных проектов на общую сумму субсидии из областного бюджета 730 млн рублей.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Ленинский район Спорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph