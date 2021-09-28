Многофункциональную спортплощадку благоустроили в Ленинском районе Нижнего Новгорода Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде на улице Райниса в Ленинском районе в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать" благоустроили многофункциональную спортивную площадку. Там уже начались тренировки юных спортсменов и поклонников футбола.

Как рассказали в администрации Нижнего Новгорода, ранее местные жители выступили с инициативой обустроить хоккейную коробку, чтобы там можно было безопасно играть в другие вилы спорта. На сегодняшний день на данной площадке тренируются футбольные команды близлежащих образовательных учреждений.

По словам заместителя главы администрации Ленинского района Сергея Якименко, проект "Вам решать!", инициированный губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, позволил реализовать важные для нижегородцев проекты.

"По этой программе в Ленинском районе не только благоустраивают спортивные коробки, но и асфальтируют улицы, устанавливают детские городки и спортивные площадки. Проект получил большой отклик со стороны горожан, поскольку они сами выбирают, какие объекты необходимо установить или благоустроить. Я надеюсь, что и в следующем году проект будет продолжен, потому что жители других кварталов, увидев, что получилось у соседей, также уже хотят принять в нем участие", - отметил Сергей Якименко.

Родители юных спортсменов рассказали, что выбрали для благоустройства это место неслучайно.

"Спортивная коробка находится недалеко от школы, поэтому на ней удобно проводить физкультурные занятия. Очень много ребят из соседних домов приходят сюда и после уроков",- рассказала мама футболиста Елена Гусарова.

Ранее сообщалось, что участие в проекте принимают все восемь районов города. Большинство народных инициатив касается ремонта дорог, а также строительства детских игровых и спортивных площадок.

Напомним, в 2021 году в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" на территории Нижегородской области реализуется 679 инициативных проектов на общую сумму субсидии из областного бюджета 730 млн рублей.