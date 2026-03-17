Второй сезон проекта "Единство — путь к Победе!" запускают в Нижнем Новгороде Общество

В Нижнем Новгороде начинается 2-й сезон патриотического просветительского проекта "Единство — путь к Победе!". Подготовку к его запуску обсудили 16 марта на рабочей встрече председателя городской Думы Евгения Чинцова с педагогами, которым предстоит выступить экскурсоводами.

В обсуждении приняли участие представители мэрии и музейного сообщества, а также учителя истории нижегородских школ.

Проект направлен на патриотическое воспитание школьников. Он знакомит учащихся восьмых классов с историей Нижегородского ополчения, событиями Великой Отечественной войны и современными участниками СВО, подчеркивая связь поколений. Как и в 2025 году, маршрут включает 9 тематических остановок, посвященных ключевым страницам истории страны и города.

По словам Евгения Чинцова, запуск второго сезона символично совпадает с Годом единства народов России.

"Для нашей страны единство всегда было и остается огромной силой. А Нижний Новгород по праву считается символом народного единства", — отметил он, добавив, что проект также посвящен преемственности поколений и общей исторической памяти.

Обращаясь к педагогам, председатель Думы подчеркнул, что их роль выходит за рамки передачи знаний: они помогают школьникам прочувствовать связь с историей, осознать значение единства, ответственности и любви к стране.

Первый поход в рамках проекта состоялся 19 марта 2025 года. С тех пор в нем приняли участие около 4300 восьмиклассников, а экскурсии для них провели 300 учителей истории.

Кроме того, проект "Единство — путь к Победе!" вышел в финал III Всероссийской муниципальной премии "Служение" в номинации "С передовой СВО в муниципалитет". До 6 апреля на портале "Госуслуги" проходит открытое голосование, в котором жители могут поддержать инициативу. Голоса нижегородцев помогут проекту войти в число лучших муниципальных практик страны.