Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Последние новости рубрики Общество
17 марта 2026 09:47
Второй сезон проекта "Единство — путь к Победе!" запускают в Нижнем Новгороде
17 марта 2026 09:00
Нижегородский минлесхоз начал прием заявок на рыболовные участки
16 марта 2026 19:24
524 специалиста в сфере беспилотной авиации подготовили в Нижегородской области
16 марта 2026 19:00
В Нижегородской области отремонтируют 21 км дороги Богородск — Ключищи
16 марта 2026 18:27
Нижегородские добровольцы отправились на обучение перед службой в войсках беспилотных систем
16 марта 2026 18:00
Более 1300 дорог закроют на месяц для фур в Нижегородской области
16 марта 2026 18:00
Космический подарок от ЛУКОЙЛа
16 марта 2026 17:27
Неосмысленная брань: невролог рассказал о синдроме Туретта и как с ним жить
16 марта 2026 17:05
Теперь официально: из Нижнего Новгорода стартуют прямые перелеты в Сербию
16 марта 2026 16:51
Первый форум аритмологов Приволжья прошел в Нижнем Новгороде
Второй сезон проекта "Единство — путь к Победе!" запускают в Нижнем Новгороде

17 марта 2026 09:47 Общество
Второй сезон проекта Единство — путь к Победе! запускают в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба гордумы Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде начинается 2-й сезон патриотического просветительского проекта "Единство — путь к Победе!". Подготовку к его запуску обсудили 16 марта на рабочей встрече председателя городской Думы Евгения Чинцова с педагогами, которым предстоит выступить экскурсоводами.

В обсуждении приняли участие представители мэрии и музейного сообщества, а также учителя истории нижегородских школ.

Проект направлен на патриотическое воспитание школьников. Он знакомит учащихся восьмых классов с историей Нижегородского ополчения, событиями Великой Отечественной войны и современными участниками СВО, подчеркивая связь поколений. Как и в 2025 году, маршрут включает 9 тематических остановок, посвященных ключевым страницам истории страны и города.

По словам Евгения Чинцова, запуск второго сезона символично совпадает с Годом единства народов России.

"Для нашей страны единство всегда было и остается огромной силой. А Нижний Новгород по праву считается символом народного единства", — отметил он, добавив, что проект также посвящен преемственности поколений и общей исторической памяти.

Обращаясь к педагогам, председатель Думы подчеркнул, что их роль выходит за рамки передачи знаний: они помогают школьникам прочувствовать связь с историей, осознать значение единства, ответственности и любви к стране.

Первый поход в рамках проекта состоялся 19 марта 2025 года. С тех пор в нем приняли участие около 4300 восьмиклассников, а экскурсии для них провели 300 учителей истории.

Кроме того, проект "Единство — путь к Победе!" вышел в финал III Всероссийской муниципальной премии "Служение" в номинации "С передовой СВО в муниципалитет". До 6 апреля на портале "Госуслуги" проходит открытое голосование, в котором жители могут поддержать инициативу. Голоса нижегородцев помогут проекту войти в число лучших муниципальных практик страны.

Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Архив
