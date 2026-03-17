Школа 800 аннулировала записи на прием в 1-й класс на Автозаводе

Школа 800 аннулировала записи на прием в первые классы в корпус на Автозаводе. Об этом представители образовательного учреждения сообщили в социальных сетях.

Напомним, что зачисление в первые классы Школы 800 проходит "по кнопке". В этом году нажимать "кнопку" для бронирования времени очной подачи документов надо было 16 марта. Однако сайт не справился с нагрузкой и "лег".

"К сожалению, наш сайт был подвержен злонамеренному воздействию извне, и сервер не справился с огромным количеством запросов. Поэтому администрация Школы 800 приняла решение перенести процедуру бронирования времени для подачи документов на 24 часа. Таким образом, поступающим в корпус "Автозавод" нужно будет нажимать кнопку во вторник, 17 марта, в 11:00", - пояснили в учреждении.

В Школе 800 также уточнили, что утечки персональных данных не произошло. При этом в корпусах "Верхние Печеры" и "Сормово" процедура прошла штатно.

Напомним, что в феврале на сайте НИА "Нижний Новгород" проходила онлайн-конференция директора Школы 800 Марка Сартана. Читатели могли задать вопросы о поступлении в школу. Ответы читайте здесь.

О том, почему не стоит воспринимать непопадание в первый класс как трагедию, Марк Сартан подробно рассказал НИА "Нижний Новгород" в недавнем интервью.