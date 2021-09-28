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Бизнес

Самый крупный в Нижнем Новгороде веревочный городок может появиться в Автозаводском парке

18 октября 2021 14:33  [5] Бизнес

Фото: с сайта pixabay.com

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Веревочный городок может появиться в Автозаводском парке культуры и отдыха. Об этом рассказал директор МП "Автозаводский парк" Сергей Рябинин в ходе заседания комиссии Думы Нижнего Новгорода по экономике, промышленности и предпринимательству 18 октября.

По его словам, у предприятия есть соответствующие договоренность с предпринимателями из Ростовской области. Ориентировочно, инвестиции в создание городка составят 10 млн рублей.

"Предприниматели готовы прийти. Городок, наверное, будет самый достойный в Нижнем Новгороде. В других парках таких пока нет", - сказал Сергей Рябинин.

В настоящее время по данному вопросу ведутся переговоры с управлением государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области, поскольку парк является ОКН.

Говоря о планах, директор предприятия также рассказал, что в прошлом году в рамках программы "Новый социальный вектор" Группы ГАЗ была разработана концепция реконструкции Автозаводского парка. В настоящее время ведется работа по подготовке к разработке проекта.

Помимо Автозаводского парка культуры и отдыха в ведении предприятия находится парк им. 777-летия Нижнего Новгорода. Туда были переданы аттракционы из парка "Швейцария". Как рассказал Сергей Рябинин, четыре из них уже введены в эксплуатацию, еще четыре - планируется ввести в следующем году. Предварительно предприятием проводятся восстановительные работы.

Отмечается, что за 9 месяцев текущего года МП "Автозаводский парк" получен валовый доход в сумме 52,6 млн рублей, в том числе выручка от аттракционов - 36,1 млн рублей, доходы от предоставления мест предпринимателям - 14,9 млн рублей. Расходы составили 49,7 млн рублей, в том числе на благоустройство, ремонт аттракционов и выполнение работ по увеличению мощности электроснабжения в парке им. 777-летия Нижнего Новгорода.

Предварительно чистая прибыль предприятия в этом году составит 983 тысячи рублей, 492 тысячи будут направлены в бюджет города.

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Теги:
Автозаводский район Аттракционы Парки
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