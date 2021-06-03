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Общество

Аттракционы из "Швейцарии" заработают в августе в парке им. 777-летия Нижнего Новгорода

23 июля 2021 10:01  [74] Общество

Аттракционы из "Швейцарии", перенесенные в парк им. 777-летия Нижнего Новгорода,
заработают уже в августе, сообщает пресс-служба мэрии.

В Автозаводском парке в настоящий момент идут пуско-наладочные работы аттракционов "Пиратский корабль" и "Конвой", после чего они будут открыты.

На сегодняшний день на территории Автозаводского парка уже работают аттракционы: "Ветерок", "Лабиринт", " Юнга", батут "Сафари", " Электромобили", детская площадка свободного доступа, спортивная площадка, скейт-площадка и футбольное поле.

Напомним, что парк им. 777-летия города Нижнего Новгорода находится в управлении МП "Автозаводский парк". Ежедневно его посещают более 1000 горожан.

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Теги:
Аттракционы Дети Парки
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