Аттракционы из "Швейцарии" заработают в августе в парке им. 777-летия Нижнего Новгорода Общество

Аттракционы из "Швейцарии", перенесенные в парк им. 777-летия Нижнего Новгорода,

заработают уже в августе, сообщает пресс-служба мэрии.

В Автозаводском парке в настоящий момент идут пуско-наладочные работы аттракционов "Пиратский корабль" и "Конвой", после чего они будут открыты.

На сегодняшний день на территории Автозаводского парка уже работают аттракционы: "Ветерок", "Лабиринт", " Юнга", батут "Сафари", " Электромобили", детская площадка свободного доступа, спортивная площадка, скейт-площадка и футбольное поле.

Напомним, что парк им. 777-летия города Нижнего Новгорода находится в управлении МП "Автозаводский парк". Ежедневно его посещают более 1000 горожан.