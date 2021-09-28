"Реализация транспортной стратегии РФ имеет огромное значение для Нижегородской области", - Глеб Никитин Политика

Глеб Никитин Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

"Реализация транспортной стратегии России имеет огромное значение для Нижегородской области", - заявил губернатор Нижегородской области, председатель комиссии Государственного совета РФ по направлению "Экология и природные ресурсы" Глеб Никитин по итогам участия в заседании президиума Госсовета под председательством Владимира Путина 19 октября.

По его словам, в транспортной стратегии России до 2030 года с прогнозом до 2035 года учтено развитие всех видов транспорта – автомобильного, железнодорожного, водного, воздушного.

"Очень важно, что при подготовке стратегии была услышана позиция регионов. Это касается как строительства и реконструкции крупных объектов, так и общественного транспорта. Президент упомянул разработку в регионах пилотных проектов по обновлению системы общественного транспорта. Нижегородская область одной из первых начала эту работу, и ряд направлений, например, строительство метро, уже получил поддержку главы государства. Такие масштабные задачи требуют комплексного подхода, который и заложен в основу транспортной стратегии", - отметил Глеб Никитин.

Губернатор добавил, что большое значение имеет и задача по развитию экологически чистого транспорта.

"Как руководитель профильной комиссии Госсовета считаю важным, что в стратегии уделено внимание этому направлению. При реализации любых транспортных проектов необходимо учитывать влияние на окружающую среду", - сказал в заключение Глеб Никитин.

Напомним, что правительство Нижегородской области подписало соглашения с Минстроем РФ и Минфином РФ о направлении 1 млрд рублей из средств федерального бюджета на проектирование и строительство двух станций автозаводской линии метро ("Сенная" и "Оперный театр"). Данные средства будут выделены в качестве инфраструктурного кредита.

В настоящее время губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным уже утверждено техническое задание на проведение закупки "контракт под ключ". Администрация Нижнего Новгорода и муниципальный заказчик ГУММИД подготовили конкурсную документацию. Извещение о закупке планируется опубликовать уже в октябре.

При этом новые станции метро планируется построить к 2026 году.