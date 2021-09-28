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Общество

Более 600 тыс. кв. м жилья планируется ввести в эксплуатацию в Нижегородской области в 2021 году

20 октября 2021 18:03  [61] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В Заксобрании Нижегородской области 20 октября состоялось первое заседание комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям. Об этом рассказали в пресс-службе ЗСНО.

Депутаты комитета рассмотрели вопрос "Комплексное развитие территорий в Нижегородской области: принципы и механизмы" и обсудили возможность увеличения объёмов жилищного строительства в регионе.

В Нижегородской области в 2017 году было введено в эксплуатацию 499 многоквартирных жилых домов жилой площадью более 700 тыс. кв. м, в 2018 году – 198 домов площадью свыше 600 тыс. кв.м, в 2019 году – 238 домов жилой площадью более 580 тыс. кв.м, в 2020 году было введено 226 домов площадью более 590 тыс. кв.м. В 2021 году прогнозируется ввод в эксплуатацию ещё 203 многоквартирных домов площадью более 600 тыс. кв. м.

Председатель комитета Заксобрания по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов напомнил, что в своём послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин дал поручение строить в стране 120 млн квадратных метров жилья в год.

"Мы прекрасно понимаем, что рост темпов жилищного строительства – это также и развитие социальной инфраструктуры: поликлиники, больницы, ФОКи, детские сады, школы. Чтобы выполнить поставленную главой государства задачу, в Нижнем Новгороде нужно строить минимум 1,1 млн квадратных метров жилья. А если пропорционально поделить между регионами, на Нижегородскую область попадает 2,6 млн квадратных метров жилья в год. Такой величины мы не строили никогда", - поделился Суханов.

Он также отметил, что увеличение темпов жилищного строительства требует серьёзного законодательного обеспечения, в том числе инициатив по изменению федерального законодательства. И депутаты ЗСНО вместе с правительством региона будут работать в этом направлении.

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Теги:
Жилье Законодательное собрание Строительство
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