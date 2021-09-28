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Общество

Еще две нижегородки прошли в финал конкурса "Мастера гостеприимства. Студенты"

22 октября 2021 14:58  [100] Общество
Татьяна Кулакова

Татьяна Кулакова

Фото: АНО Россия - страна возможностей

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Две нижегородки прошли в финал конкурса "Мастера гостеприимства. Студенты" по результатам третьего заключительного полуфинала в Железноводске. Об этом сообщили в АНО "Россия — страна возможностей". 

Во время конкурсных испытаний полуфинала участники решали региональные кейсы, представляли индивидуальные проекты, а также участвовали в командных активностях и мастер-классах.

В финал вышли 32 участника из 19 регионов страны. Среди них — Татьяна Кулакова (РГУП) и Дарья Фомина (ННГАСУ) из Нижнего Новгорода.

Татьяна Кулакова победила в полуфинале с проектом выездного лагеря-семинара "PROдвижение". Она планирует создать образовательную площадку для повышения уровня квалификации студентов в области туризма и гостеприимства.

Дарья Фомина вышла в финал с проектом экологического кейс-чемпионата "Тропами Нижнего". Главная цель чемпионата — сформировать команды молодых специалистов, которые смогут эффективно работать над развитием экотуризма в Нижнем Новгороде. В рамках решения кейсов участники будут разрабатывать экологические маршруты по территориям памятников природы.

"Кейс-чемпионаты — прекрасный способ обучить участников слаженной индивидуальной и командной работе. Мой проект призван развивать у молодых людей навыки проектной деятельности и поиска нетривиальных решений поставленных задач. Моя миссия — повышать экологическую осведомленность и популяризовать устойчивое развитие", — пояснила Дарья Фомина.

По итогам очных соревнований будет определено свыше 150 лучших участников, которые в финале поборются за гранты на реализацию проектов в специальных номинациях от партнеров конкурса.

Ранее сообщалось, что три нижегородки вышли в финал конкурса "Мастера гостеприимства. Студенты" по результатам второго полуфинала в Ульяновске.

Напомним, что финал всероссийского конкурса работников туриндустрии "Мастера гостеприимства" проходил в Нижнем Новгороде в июне.

СПРАВКА:

Всероссийский профессиональный конкурс "Мастера гостеприимства" стартовал 13 ноября 2019 года. Его цель - раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сфере туризма и гостеприимства.

Организаторами выступает президентская платформа "Россия - страна возможностей" и Общенационального союза индустрии гостеприимства. Молодежное направление конкурса – "Мастера гостеприимства. Студенты" - реализуется совместно с Федеральным агентством по делам молодежи.

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Теги:
Конкурсы Студенты Туризм
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