Еще две нижегородки прошли в финал конкурса "Мастера гостеприимства. Студенты"

Татьяна Кулакова
Фото:
Две нижегородки прошли в финал конкурса "Мастера гостеприимства. Студенты" по результатам третьего заключительного полуфинала в Железноводске. Об этом сообщили в АНО "Россия — страна возможностей".
Во время конкурсных испытаний полуфинала участники решали региональные кейсы, представляли индивидуальные проекты, а также участвовали в командных активностях и мастер-классах.
В финал вышли 32 участника из 19 регионов страны. Среди них — Татьяна Кулакова (РГУП) и Дарья Фомина (ННГАСУ) из Нижнего Новгорода.
Татьяна Кулакова победила в полуфинале с проектом выездного лагеря-семинара "PROдвижение". Она планирует создать образовательную площадку для повышения уровня квалификации студентов в области туризма и гостеприимства.
Дарья Фомина вышла в финал с проектом экологического кейс-чемпионата "Тропами Нижнего". Главная цель чемпионата — сформировать команды молодых специалистов, которые смогут эффективно работать над развитием экотуризма в Нижнем Новгороде. В рамках решения кейсов участники будут разрабатывать экологические маршруты по территориям памятников природы.
"Кейс-чемпионаты — прекрасный способ обучить участников слаженной индивидуальной и командной работе. Мой проект призван развивать у молодых людей навыки проектной деятельности и поиска нетривиальных решений поставленных задач. Моя миссия — повышать экологическую осведомленность и популяризовать устойчивое развитие", — пояснила Дарья Фомина.
По итогам очных соревнований будет определено свыше 150 лучших участников, которые в финале поборются за гранты на реализацию проектов в специальных номинациях от партнеров конкурса.
Ранее сообщалось, что три нижегородки вышли в финал конкурса "Мастера гостеприимства. Студенты" по результатам второго полуфинала в Ульяновске.
Напомним, что финал всероссийского конкурса работников туриндустрии "Мастера гостеприимства" проходил в Нижнем Новгороде в июне.
СПРАВКА:
Всероссийский профессиональный конкурс "Мастера гостеприимства" стартовал 13 ноября 2019 года. Его цель - раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сфере туризма и гостеприимства.
Организаторами выступает президентская платформа "Россия - страна возможностей" и Общенационального союза индустрии гостеприимства. Молодежное направление конкурса – "Мастера гостеприимства. Студенты" - реализуется совместно с Федеральным агентством по делам молодежи.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+