Министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области приняла участие во Всероссийской переписи населения Общество

НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев

Министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова приняла участие во Всероссийской переписи населения.

"Сегодня мы много говорим о том, как важно принимать решения, опираясь на точные данные. Успех любого мероприятия можно просчитать уже на стадии планирования - ключевым условием является наличие фактического материала. В вопросах государственного строительства такой фундамент закладывается в рамках всеобщей переписи населения. Благодаря переписи органы власти получат сведения, которые станут отправной точкой для реализации масштабных социальных проектов", - сказала Ольга Петрова.

Она также отметила тот факт, что в переписи-2021 отражены актуальные тенденции в сфере образования, а именно: тренд на формирование в стране системы непрерывного образования - от детского сада до университета.

"Так, в графе "Ваше образование" появилась строчка "Дошкольное", а ответ "Среднее профессиональное образование" разделен на две категории: "Квалифицированный рабочий, служащий" и "Специалист среднего звена". Детальные сведения об уровне образования наших граждан позволят правильно выстраивать образовательные программы, более четко реагировать на вызовы и отвечать на запросы населения", - отметила нижегородский министр образования.