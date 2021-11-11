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Бизнес

Горячая линия по вопросам участия в инвестпроектах пройдёт в Нижнем Новгороде 24 ноября

22 ноября 2021 13:50  [44] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Департамент развития предпринимательства администрации Нижнего Новгорода проведёт "горячую телефонную линию" по теме "Участие в инвестиционных проектах (применение механизмов муниципального - частного партнёрства)".

Звонки будут приниматься 24 ноября с 10:00 до 12:00 по телефону 419-48-96.

Напомним, на инвестиционном портале Нижегородской области nn-invest.ru обновлен электронный каталог мер региональной и государственной поддержки инвестиционной деятельности. На сайте у инвестора есть возможность в режиме онлайн просматривать данные об инициированных инвестиционных проектах, следить за ходом их реализации, общаться с командой проекта посредством встроенного в систему общего чата, создавать темы (вопросы) для обсуждения в чате, сигнализировать о возникающих проблемах.

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Теги:
Инвестиции Предприниматели Телефонная линия
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