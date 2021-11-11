Горячая линия по вопросам участия в инвестпроектах пройдёт в Нижнем Новгороде 24 ноября Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Департамент развития предпринимательства администрации Нижнего Новгорода проведёт "горячую телефонную линию" по теме "Участие в инвестиционных проектах (применение механизмов муниципального - частного партнёрства)".

Звонки будут приниматься 24 ноября с 10:00 до 12:00 по телефону 419-48-96.

Напомним, на инвестиционном портале Нижегородской области nn-invest.ru обновлен электронный каталог мер региональной и государственной поддержки инвестиционной деятельности. На сайте у инвестора есть возможность в режиме онлайн просматривать данные об инициированных инвестиционных проектах, следить за ходом их реализации, общаться с командой проекта посредством встроенного в систему общего чата, создавать темы (вопросы) для обсуждения в чате, сигнализировать о возникающих проблемах.