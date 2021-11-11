Полюбившиеся нижегородцам мероприятия 800-летия планируется сделать регулярными Культура и отдых

Фото: администрация Нижнего Новгорода (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Полюбившиеся нижегородцам мероприятия 800-летия планируется сделать регулярными. Об этом сообщил начальник отдела экономики, финансирования и бухгалтерского учета департамента культуры администрации Нижнего Новгорода Сергей Любашев в ходе заседания комиссии Думы Нижнего Новгорода по социальной политике, на которой рассматривался проекта бюджета города.

Депутаты обратили внимание на трехкратное увеличение финансирования, закладываемого на проведение культурных мероприятий.

Сергей Любашев пояснил, что это связано с целым рядом факторов. Одним из них является намерение проводить на постоянной основе мероприятия, которые были запланированы как разовые.

В качестве примера он привел джазовый фестиваль "Осень в Швейцарии", который станет ежегодным. В этом году фестиваль прошел в парке "Швейцария" на четырех локациях. Перед нижегородцами выступили джазмены из разных стран, в том числе народные артисты РФ Игорь Бутман и Даниил Крамер.

Какие еще мероприятия планируется повторить в 2022 году, он не уточнил, отметив, что их несколько.

Также он добавил, что часть средств будет направлено на оплату мероприятий в рамках проекта "Новогодняя столица России".

Напомним, администрация Нижнего Новгорода закончила работу над проектом бюджета на предстоящий финансовый год и плановый период. Бюджет составлен без дефицита, доходы бюджета равны расходам и составляют 44,5 млрд рублей.

Проект бюджета опубликован в открытом доступе - на сайте бюджетнн.рф, все желающие горожане могут с ним ознакомиться. Департамент финансов администрации Нижнего Новгорода запустил опрос о бюджете на 2022 год.