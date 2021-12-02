Спектакль "Смута" представили в Нижегородском театре драмы им. Горького

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Спектакль "Смута" представили в Нижегородском государственном академическом театре драмы им. Горького. Об этом сообщает пресс-служба театра.
Премьера состоялась 2 декабря.
Спектакль посвящен национальному герою Козьме Минину и приурочен к 800-летию Нижнего Новгорода. В его основе - пьеса Владимира Жеребцова "Прямой Кузьма Минин".
"Русь начала XVII века: Смутное время, семибоярщина, Козьма Минин и Дмитрий Пожарский… Что мы знаем об этом времени и об этих людях, кроме перечисленных общепринятых "примет эпохи"? Исторических документов почти нет, сведений о жизни Минина и Пожарского очень немного, да и те противоречивы. Спектакль "Смута" – не реконструкция эпохи, а попытка художественного исследования театральными средствами сложной и неоднозначной темы трагического для России периода. Весь коллектив театра (в непростых поисках, в текстовых, пластических и визуальных импровизациях) во главе с режиссером создает свой образ, свою стилизацию-ощущение Смутного времени", - говорится в анонсе.
Режиссером выступил Геннадий Шапошников (Московский государственный "Театр на Покровке").
"Наша постановка — попытка разобраться в теме "смутного времени", посмотреть на фигуру Минина как на продукт своей эпохи и попытаться осмыслить причины того движения, которое он возглавил. Мне кажется, что Россия сильна в те времена, когда хор становится единым. В нашей постановке именно хор рождает в себе героя. Обычно это происходит в классической греческой трагедии, а мы выведем его в народной драме", - рассказал режиссер.
В спектакле задействована практически вся труппа. Главные роли исполняют Народный артист России Валерий Никитин, Заслуженные артисты России Сергей Блохин, Александр Мюрисеп, Александр Сучков, артистка Людмила Штепанова.
Отметим, что посещение театра возможно только при предъявлении "Мультипасса 800" (универсального документа посетителя мероприятий) либо QR-кода, подтверждающего наличие сертификата профилактической прививки от COVID-19, или сертификата об иммунизации, а также документа, удостоверяющего личность. Требования не распространяются на несовершеннолетних посетителей.
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