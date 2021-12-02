Спектакль "Смута" представили в Нижегородском театре драмы им. Горького Культура и отдых

Фото: из группы театра в соцсети ВКонтакте

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Спектакль "Смута" представили в Нижегородском государственном академическом театре драмы им. Горького. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Премьера состоялась 2 декабря.

Спектакль посвящен национальному герою Козьме Минину и приурочен к 800-летию Нижнего Новгорода. В его основе - пьеса Владимира Жеребцова "Прямой Кузьма Минин".

"Русь начала XVII века: Смутное время, семибоярщина, Козьма Минин и Дмитрий Пожарский… Что мы знаем об этом времени и об этих людях, кроме перечисленных общепринятых "примет эпохи"? Исторических документов почти нет, сведений о жизни Минина и Пожарского очень немного, да и те противоречивы. Спектакль "Смута" – не реконструкция эпохи, а попытка художественного исследования театральными средствами сложной и неоднозначной темы трагического для России периода. Весь коллектив театра (в непростых поисках, в текстовых, пластических и визуальных импровизациях) во главе с режиссером создает свой образ, свою стилизацию-ощущение Смутного времени", - говорится в анонсе.

Режиссером выступил Геннадий Шапошников (Московский государственный "Театр на Покровке").

"Наша постановка — попытка разобраться в теме "смутного времени", посмотреть на фигуру Минина как на продукт своей эпохи и попытаться осмыслить причины того движения, которое он возглавил. Мне кажется, что Россия сильна в те времена, когда хор становится единым. В нашей постановке именно хор рождает в себе героя. Обычно это происходит в классической греческой трагедии, а мы выведем его в народной драме", - рассказал режиссер.

В спектакле задействована практически вся труппа. Главные роли исполняют Народный артист России Валерий Никитин, Заслуженные артисты России Сергей Блохин, Александр Мюрисеп, Александр Сучков, артистка Людмила Штепанова.

(фото из группы театра в соцсети ВКонтакте)

Отметим, что посещение театра возможно только при предъявлении "Мультипасса 800" (универсального документа посетителя мероприятий) либо QR-кода, подтверждающего наличие сертификата профилактической прививки от COVID-19, или сертификата об иммунизации, а также документа, удостоверяющего личность. Требования не распространяются на несовершеннолетних посетителей.

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