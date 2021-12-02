Юрий Шалабаев: "Нижний Новгород никогда не видел таких объемов работ по благоустройству" Общество

Юрий Шалабаев Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

"Нижний Новгород никогда не видел таких объемов работ по благоустройству", - заявил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, говоря об отчете о проделанной работе в 2021 году губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

"Всем горожанам видно только то, что снаружи. Это рекордное количество благоустроенных пространств, дороги, освещение, никогда раньше таких объемов не делали. Но я сейчас хотел бы сказать о том, чего еще не видно", - добавил Юрий Шалабаев.

Он подчеркнул, что уже заключен контракт по продлению ветки метро до площади Сенной Нижнего Новгорода. Нижегородская область уже получила первый миллиард рублей в рамках инфраструктурного бюджетного кредита. "Кроме того, предусмотрены средства на модернизацию станции аэрации и других водопроводных станций областного центра. Это серьезные инфраструктурные решения. За последние 30-40 лет ничего подобного не делалось. Надеюсь, что результаты будут в самое ближайшее время, еще более большие чем в год 800-летия", - сказал в заключение Юрий Шалабаев.

Напомним, что в настоящее время на Нижегородской ярмарке губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подводит итоги работы в уходящем 2021 году.