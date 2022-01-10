Депутаты одобрили предоставление трёх помещений в Нижнем Новгороде под пункт полиции, военкомат и отделение соцзащиты Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Постоянная комиссия городской Думы по имуществу и земельным отношениям на заседании 20 января поддержала предложения о предоставлении в безвозмездное пользование муниципальной недвижимости под размещение участкового пункта полиции, военкомата и отделения соцзащиты. Об этом сообщили в пресс-службе Гордумы.

В частности, в перечень муниципального имущества, в отношении которого мэрия вправе заключать договоры безвозмездного пользования, предлагается внести помещение площадью 70 кв. м на первом этаже жилого дома №1 на Витебской улице под размещение участкового пункта полиции.

Два здания на улице Академика И.Н. Блохиной предлагается включить в перечень в связи с обращением Военного комиссариата Нижегородской области. Военкомат давно занимает данные здания, но возникла необходимость упорядочить взаимоотношения в связи с переоформлением права собственности.

Также ГКУ НО "Управление социальной защиты населения Приокского района" обратилось в администрацию города с просьбой предоставить в безвозмездное пользование еще часть нежилого здания по адресу улица Терешковой, 5б. В нем планируется организовать хранение личных дел получателей мер социальной поддержки в Приокском районе и Новинском сельсовете.

Постоянная комиссия поддержала проект решения и рекомендовала принять его на заседании городской Думы 26 января.