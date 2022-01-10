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02 сентября 2021 11:48  [3630] "Я считаю одним из достижений, что о Нижегородском театре оперы и балета заговорили", - Александр Топлов
25 марта 2021 19:42  [2272] Дмитрий Ивагин: "Для сохранения ОКН в Нижегородской области созданы уникальные перспективы"
17 мая 2021 15:08  [1886] "3D-печать стала обыденностью в промышленности, стоматологии, иных сферах", - Кирилл Белов
12 ноября 2021 17:56  [1236] Даниэль Заар: "Приглашение от "Торпедо" стало для меня очень перспективной возможностью"
16 марта 2021 13:40  [1166] Татьяна Короткевич: "Гражданский долг в Республике Беларусь не только возможен, но и неизбежен"
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Общество

Жители Донбасса рассказали о жизни во время войны

01 марта 2022 12:56  [86] Общество

После объявления эвакуации из ДНР и ЛНР в Нижегородскую область приехали около 1000 женщин и детей. Они рассказали о том, как жили на своей родине последние 8 лет.

"Мы 8 лет жили в этой войне. Стреляли по окраинам, рушили дома, убивали стариков, женщин и детей, но по окраинам. По городу не стреляли, но сейчас, за два дня до моего отъезда, начали бомбить город. Мы выходили, когда немного притихнет. Когда чувствуем, что нигде ничего не падает, не летит, не взрывается", - рассказала жительница Донбасса.

"Мы себя почувствовали в безопасности только, когда приехали в Нижний Новгород. На вторые сутки, когда поспали и слышим, что тихо. Ребенок смотрит в окно и говорит: "Мам, посмотри, люди ходят, и магазины работают", - рассказала о своих чувствах одна из эвакуированных женщин.

"Очень хочется, чтобы все это закончилось. У меня жилье, родственники остались за чертой ДНР. Они там", - сказала другая жительница ДНР.

Также женщина рассказала о своих надеждах на будущее.

"Надеюсь, скоро увидимся. Приеду, а там уже - все. Поедем на Азовское море. В Мариуполь. В Урзуф, Мелекино, наши берега отдыха", - сказала она.

 

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Теги:
ДНР
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