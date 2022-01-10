Жители Донбасса рассказали о жизни во время войны Общество

После объявления эвакуации из ДНР и ЛНР в Нижегородскую область приехали около 1000 женщин и детей. Они рассказали о том, как жили на своей родине последние 8 лет.

"Мы 8 лет жили в этой войне. Стреляли по окраинам, рушили дома, убивали стариков, женщин и детей, но по окраинам. По городу не стреляли, но сейчас, за два дня до моего отъезда, начали бомбить город. Мы выходили, когда немного притихнет. Когда чувствуем, что нигде ничего не падает, не летит, не взрывается", - рассказала жительница Донбасса.



"Мы себя почувствовали в безопасности только, когда приехали в Нижний Новгород. На вторые сутки, когда поспали и слышим, что тихо. Ребенок смотрит в окно и говорит: "Мам, посмотри, люди ходят, и магазины работают", - рассказала о своих чувствах одна из эвакуированных женщин.



"Очень хочется, чтобы все это закончилось. У меня жилье, родственники остались за чертой ДНР. Они там", - сказала другая жительница ДНР.

Также женщина рассказала о своих надеждах на будущее.

"Надеюсь, скоро увидимся. Приеду, а там уже - все. Поедем на Азовское море. В Мариуполь. В Урзуф, Мелекино, наши берега отдыха", - сказала она.