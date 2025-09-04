Екатерина Чаннова: "Смотреть на себя на экране — всегда стресс" Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

Знакомьтесь, актриса Екатерина Чаннова родом из города Павлово Нижегородской области. Ей всего 24 года, а на счету уже более 20 работ в кино! За последний месяц у начинающей кинозвезды состоялись сразу две телепремьеры — в августе вышел сериал "Знахарь" (18+), а на днях стартовал второй сезон "Универ. Молодые" (18+). Прекрасный повод пообщаться с землячкой, подумали мы. Так родилось это интервью. Актриса рассказала НИА "Нижний Новгород" про обрушившуюся славу, курьезы на съемках, ритуалы, помогающие настроиться на работу, скрытые таланты Виталия Гогунского (Кузя из "Универа") и роль мечты.

— Екатерина, вы молодая актриса, на счету которой уже немало интересных проектов. Расскажите, что оказалось самым сложным на старте карьеры, а что — самым радостным?

— Самым сложным было справиться с конкуренцией поначалу. Хотя бывает сложно до сих пор. Чаще всего это дело везения, но работа над собой тоже очень важна. При поступлении в театральный институт был конкурс — около 200 человек на одно место. То же самое было и при утверждениях на роль. Режиссер Иван Капитонов поделился со мной, что во время наших съемок "Головы-жестянки" на мою роль он отсматривал около 300 актрис. И это еще была не главная роль!

Также большую сложность для меня составило совмещение учебы и съемок. Педагоги поначалу очень негативно к этому относились, и приходилось вертеться, уговаривать, выполнять сверхурочно какие-то задания, лишь бы отпустили на съемки. Во время сессий я практически не спала, чтобы все успевать.

Самое радостное — это вдохновение, которое приходит во время усердной работы и, конечно же, результаты. Вдохновение порой приводит к вершинам, которых ты сам не ожидаешь, а хорошие результаты (утверждения, новые проекты, хвала от кастинг-директоров и режиссеров) мотивируют творить дальше.

— После какого проекта или события, по вашему мнению, вы проснулись знаменитой?

— Такого, чтоб прям "проснулась знаменитой", наверное, еще не было. Но резкий скачок узнаваемости был после выхода "Универ. Молодые" (18+). Особенно ярко я его увидела в соцсетях: мне начало писать много людей, подписываться, интересоваться. Это всегда приятно, хотя иногда не понимаешь, что с этим делать. Блогерство мне дается тяжело.

— Есть ли люди в актерской среде, которыми вы вдохновляетесь?

— Из российских актеров я просто обожаю Даниила Воробьёва с его проработанностью всех ролей и тщательным подходом. Также мне очень импонирует игра Любови Аксеновой, Ирины Старшенбаум, Юлии Пересильд и Марии Ароновой.

Из зарубежных артистов я вдохновляюсь игрой и мастерством Марго Робби, Энн Хэтэуэй, Сирши Ронан и Колина Ферта. Ну а Джейк Джилленхол — мой идеал по внешности! (улыбнулась. — Прим. ред.).

— Недавно состоялась премьера сериала "Знахарь" (18+). Как вы попали на кастинг? Что запомнилось на пробах?

— Со "Знахарем" моя история началась еще несколько лет назад. Однажды я пришла на пробы другого проекта, и они прошли замечательно! Правда, приглашение на съемки я так и не получила. Оказалось, проект не запустился в работу, но мои актерские способности очень понравились режиссеру, который через год позвал меня к себе на пробы в пилотную серию. Мы сняли ее, а потом был большой перерыв. Только через полгода мне присылают приглашение на еще одни пробы в сам сериал "Знахарь", уже с другим режиссером и другой командой! Странно было пробоваться на роль, которую ты уже частично сыграл и считал своей. Но благо с новым режиссером и группой тоже произошел невероятный коннект, и все сложилось. Даже мой партнер остался тем же. Мы были счастливы увидеться с ним спустя долгий перерыв.

— Расскажите о своей героине. Чем она вас зацепила?

— Леля зацепила меня идеальным балансом наимилейшей девочки и сильной волевой женщины. То, как она стеснялась Даню и доктора в первых сериях, и то, как она разговаривала с папой, когда он нарушал ее границы — тому доказательство. Кубанская "эстетика" мне очень близка внутренне, я обожаю культуру Кубани с ее музыкой и нарядами, поэтому Леля (еще и с таким замечательным именем) была прекрасным для меня полем для творчества. Мои друзья, которые смотрели сериал, сказали, что никогда еще меня такой не видели.

— Как вы обычно настраиваетесь перед съемкой? Может, есть особый ритуал?

— Чаще всего я заранее подыскиваю музыку, которая поможет настроиться на персонажа, и обязательно включаю ее в наушниках по дороге на съемочную площадку. Также перед выездом обязательно повторяю текст и думаю о персонаже, начинаю "примерять" его на себя. Но музыка для настройки — это ключевое для меня. А если лезут лишние мысли, вгоняющие в зажимы и рамки, то делаю специальные медитативные упражнения, которым меня научили на актерских тренингах.

— На съемочной площадке "Знахаря" работали известные артисты. Чему вы научились у своих коллег за время съемок?

— Николай Фоменко научил меня одной важной вещи: свое мнение нужно отстаивать до конца. Он говорил: "Даже если тебя просят сделать "так" в кадре, но ты чувствуешь и знаешь, что это плохо — делай по-своему или хотя бы близко к этому. Потому что на экране все будут видеть именно твое лицо и судить именно тебя". Жаль, что я не осознала этого раньше.

— Расскажите о самом ярком эпизоде в сериале "Знахарь" с вашим участием (если такой, конечно, был).

— Для меня самое яркое воспоминание — как я с вилами бросалась на недоброжелателей Дани. В сериале это всего пять секунд, а в жизни мне так понравилось размахивать вилами! (смеется. — Прим. ред.). Я предлагала кучу смешных вариантов управления этим атрибутом, но мне разрешили только "классический", ведь ситуация была опасная и очень "острая". Помню, как вся группа смеялась, когда я пять дублей подряд била граблями воздух и кричала в пустоту, а прохожие думали, что я играю шизофрению (на самом деле, актеров спрятали для этого кадра, чтобы им не нанесли увечья).

— Совсем скоро выйдет второй сезон сериала "Универ. Молодые". Каково вам было прикоснуться к легенде? Стать частью сериала, на котором выросло не одно поколение. Сами смотрели тот, старый, "Универ"?

— Конечно же, я смотрела старый "Универ" и мечтала, что тоже поступлю в университет и буду так же весело жить в общежитии. Наверное, полное осознание, что я снимаюсь в этой знаменитой франшизе, пришло не сразу. Да и потом оно то появлялось, то пропадало. Ведь мы снимаем уже новую историю, пусть и чем-то похожую.

Но когда я работаю с Виталием Гогунским или с Зуевым (Сергеем Пиоро), я ясно осознаю, что прикасаюсь к легенде. Это очень здоровское чувство, схожее с исполнением детской мечты и радости своего внутреннего ребенка. Для меня участие в "Универ. Молодые" — это эксперимент и интересная возможность.

— Ваша героиня — сестра Кузи, которого играет Виталий Гогунский. Сразу ли удалось найти общий язык с актером? Он поддерживал вас на съемках первого сезона? Может, давал какие-то советы?

— Поначалу я стеснялась Виталия, хотя он сразу был открыт и заботливо называл меня "сестренкой" даже вне кадра. Он меня очень поддерживал. Когда я уже раскрепостилась, мы стали очень много шутить вместе и обсуждать различные интересные темы между кадрами. Виталик очень интересный человек. Мало кто знает, но помимо своих песен, он еще пишет целые симфонии. Он очень многогранен, и с ним всегда есть о чем поговорить. А еще он всегда открыт к творческим задумкам в сценах. Это для меня главное!

— Что изменилось для вас во втором сезоне: в вашей героине, в съемочном процессе?

— Я считаю, второй сезон сильно отличается от первого. Мой персонаж Аня стала гораздо спокойнее и разумнее, что не может не радовать. Конечно, ее твердый характер никуда не делся, но он проявляется уже совсем в другом ключе. Мы, актеры, теперь гораздо свободнее в кадре, привыкли к быстрому существованию и начали предлагать много своего, импровизировать, в общем, по-настоящему жить в кадре. И, кстати, во втором сезоне все наши персонажи становятся ближе и сплочаются, как настоящая команда.

Линии некоторых персонажей (наша с Пашей и особенно Славика) — это отдельная песня, там просто кладезь юмора. Мы сами очень ждем второй сезон! (интервью записывалось до выхода первых серий второго сезона. — Прим. ред.). Ничуть не меньше, чем ждали первый.

И кстати, мне очень нравится традиция, что уже второй сезон подряд мы собираемся перед премьерой вместе с командой продюсеров, сценаристов, режиссера, актеров и вместе смотрим, что же у нас получилось.

— Удалось ли вам за свою студенческую жизнь прикоснуться к той самой "общажной" жизни? Поделитесь воспоминаниями.

— В театральном институте всегда происходят самые отчаянные тусовки в общагах и вне их. Поскольку учеба каждый день с 9 утра до 22 вечера, все очень устают. Но вопреки всему удается потусить и встретиться взглядом с "тем самым" на общей вечеринке. Это словами не передать!

У нас была очень строгая комендантша, забирала у нас посуду, если она не помыта, выкидывала ее, отчитывала нас, как в военной части, но мы ее очень любили! Самым сложным было возвращение в общагу после часа ночи, ведь наше общежитие закрывалось с 01:00 до 05:00. Приходилось придумывать десятки уловок, чтобы попасть "домой". Ну или приходилось ночевать где попало (смеется. — Прим. ред.).

Все москвичи, которые не жили в общежитии, всегда мечтали к нам попасть, потому что в "общаге" своя неповторимая атмосфера, своя "семья".

— Есть ли у вас любимая сцена или момент из "Универа. Молодые – 2", который вы с удовольствием вспоминаете?

— С большой радостью вспоминаю три эпизода из второго сезона: сцены нашей близости с Пашей (мы тогда очень много смеялись с Кириллом Мешалкиным и от неловкости в том числе); сцены с пластическим гримом на лице (у меня и Влада Прохорова он был особенно смешной, и мы держались кое-как) и сцена, когда нас обливали холодной водой из поливальной машины. Это был трэш!

— Смотрите ли вы итоговый результат — готовые серии и фильмы? Или вы из тех артистов, который не любят пересматривать свои работы? Некоторые принципиально не смотрят фильмы и сериалы со своим участием.

— Смотреть на себя на экране — всегда стресс, поэтому я понимаю, почему многие актеры этого не делают. К себе я очень критична, но считаю это большим полем для работы над ошибками. Ведь что-то мне по-настоящему нравится, и я могу сказать "здесь я сделала круто и точно", "здесь взгляд хороший", "здесь видно, что прожила" (но в 70% случаях я говорю совсем другое). Стараюсь быть в эти моменты наиболее объективной и вспоминать, как создавались какие-либо сцены, почему произошла ошибка в оценке, что помогло сыграть эту сцену круто.

— Екатерина, у вас есть роль-мечта? Какую героиню вам бы хотелось сыграть в будущем?

— Ролей мечты у меня немало — от психически неуравновешенного человека до мошенницы-аферистки. Ну и в хорошей сказке я мечтаю сыграть. Почему-то при всем обилии сказок сейчас мне еще не удалось сыграть какую-нибудь принцессу, лесную нимфу, русалку или мифического кракозябрика. Ну и в мечтах есть роли из эпохи Средневековья и XVIII века! И желательно где-нибудь в Англии!