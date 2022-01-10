Соломон Апоян прокомментировал решение международной сети онкологов о прекращении сотрудничества с Россией Общество

Соломон Апоян Фото: соцсети Соломона Апояна

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области, главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Соломон Апоян в своих соцсетях прокомментировал решение международной сети онкологов OncoAlert о прекращении сотрудничества с российскими онкологами.

По его словам, это рушит основной принцип медицины - помогать всем вне зависимости от пола, возраста, национальности, религии и политических убеждений.

"Очень плохо, когда медицина превращается в игрушку в руках западных и европейских политиков. Они теперь не будут консультировать и лечить российских детей", - написал Соломон Апоян.