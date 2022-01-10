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Общество

Соломон Апоян прокомментировал решение международной сети онкологов о прекращении сотрудничества с Россией

03 марта 2022 16:16  [124] Общество
Соломон Апоян

Соломон Апоян

Фото: соцсети Соломона Апояна

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области, главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Соломон Апоян в своих соцсетях прокомментировал решение международной сети онкологов OncoAlert о прекращении сотрудничества с российскими онкологами.

По его словам, это рушит основной принцип медицины - помогать всем вне зависимости от пола, возраста, национальности, религии и политических убеждений.

"Очень плохо, когда медицина превращается в игрушку в руках западных и европейских политиков. Они теперь не будут консультировать и лечить российских детей", - написал Соломон Апоян.

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Теги:
Медицина и здоровье Мнения
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