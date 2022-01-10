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Общество

Ограничение парковки введут на участке ул. Медицинской

14 марта 2022 16:25  [39] Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Ограничение парковки введут на участке ул. Медицинской. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, ограничение будет действовать с 4 апреля на участке улицы Медицинской около дома №5Г.

"Изменения в организации дорожного движения необходимы для обеспечения беспрепятственного проезда транспорта к образовательной организации. Автомобили, припаркованные в зоне действия запрещающего знака, будут перемещены на охраняемую стоянку", - отметили в городском департаменте.

Специалисты департамента рекомендуют водителям заранее ознакомиться со схемой движения и следовать требованиям дорожных знаков.

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Теги:
движение Приокский район
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