Фото:
Ограничение парковки введут на участке ул. Медицинской. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.
Согласно информации, ограничение будет действовать с 4 апреля на участке улицы Медицинской около дома №5Г.
"Изменения в организации дорожного движения необходимы для обеспечения беспрепятственного проезда транспорта к образовательной организации. Автомобили, припаркованные в зоне действия запрещающего знака, будут перемещены на охраняемую стоянку", - отметили в городском департаменте.
Специалисты департамента рекомендуют водителям заранее ознакомиться со схемой движения и следовать требованиям дорожных знаков.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+