Ограничение парковки введут на участке ул. Медицинской Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Ограничение парковки введут на участке ул. Медицинской. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, ограничение будет действовать с 4 апреля на участке улицы Медицинской около дома №5Г.

"Изменения в организации дорожного движения необходимы для обеспечения беспрепятственного проезда транспорта к образовательной организации. Автомобили, припаркованные в зоне действия запрещающего знака, будут перемещены на охраняемую стоянку", - отметили в городском департаменте.

Специалисты департамента рекомендуют водителям заранее ознакомиться со схемой движения и следовать требованиям дорожных знаков.