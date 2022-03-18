Виктория Абрамченко: Запасов сахара и гречки в России достаточно для удовлетворения внутреннего спроса Общество

Запасов сахара и гречки в России достаточно для удовлетворения внутреннего спроса. Об этом в ходе совещания с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщила вице-премьер России Виктория Абрамченко, передает ТАСС.

"Еще в первую волну пандемии наблюдался ажиотажный спрос на сахар и гречку. Как и в 2020 году, сейчас хочу успокоить наших граждан, мы полностью обеспечиваем себя и сахаром, и гречихой", - сказала она.

Виктория Абрамченко призвала не поддаваться панике и не скупать эти товары, поскольку их хватит на всех. "Ажиотажный спрос только дестабилизирует товаропроводящую сеть", - подчеркнула она.

Вице-премьер напомнила о принятом решении по дополнительному увеличению посевных площадей под гречиху и сахарную свеклу: гречихой планируется засеять 1 млн 32 тыс. га, что на 50 тыс. га больше площади прошлого года, а сахарной свеклой - 1 млн 70 тыс. га, что на 66 тыс. га больше площади прошлого года.

"Это значит, что новый урожай обеспечит наличие сахара и гречки на полках в магазинах, а российские кондитеры и хлебопеки получат необходимый объем сахара", - пояснила Абрамченко.