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Общество

YouTube продолжает участвовать в дискриминации российских СМИ

23 марта 2022 17:31  [1] Общество

Принадлежащий американской компании Google LLC видеохостинг YouTube продолжает принимать активное участие в информационной войне против России.

Видеохостинг целенаправленно блокирует каналы российских СМИ, а также всех лиц и организаций, занимающих пророссийскую позицию.

Так, по состоянию на 23 марта заблокированы каналы 19 СМИ из России, среди которых: "Россия 24", "RT", "НТВ" и многие другие. Всего Роскомнадзор зафиксировал 54 факта применения YouTube ограничений в отношении русскоязычных каналов. Блокировке подверглись даже такие просветительские проекты, как "РЖЕВ. 500 дней в огне" и "Крым. Путь на Родину". Совокупная аудитория всех заблокированных каналов составляет более 40 млн человек.

По фактам цензуры российских СМИ и общественно значимых ресурсов Роскомнадзор неоднократно направлял требования прекратить дискриминацию и обеспечить свободный доступ к информации для всех пользователей видеохостинга. Тем не менее, компания Google LLC проигнорировала эти требования.

Можно сделать вывод, что для YouTube неважны ценности и судьбы отдельных народов. Компанию волнует только собственная прибыль и преданность повестке стран Запада.

Кроме того, видеохостинг, как и многие другие иностранные соцсети, давно запятнан своим лицемерием. Они постоянно принимали участие в политических играх против России и подвергали цензуре любое поведение, отличное от принятого на Западе.

Таким образом, ограничения в отношении YouTube или даже полная его блокировка станут логичным ответом российских властей на действия компании. В России есть много других популярных соцсетей и платформ, способных без проблем заменить американский видеохостинг.

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