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Бизнес

Глеб Никитин: "Семь позиций в "Золотой сотне" у нижегородцев – это лучший результат в стране"

24 марта 2022 16:12  [84] Бизнес
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Семь позиций в "Золотой сотне" у нижегородцев – это лучший результат в стране", - заявил губернатор Нижегородской области в ходе церемонии награждения предприятий, продукция и услуги которых вошли в "Золотую сотню" конкурса "100 лучших товаров России".

По его словам, в 2021 году от региона в федеральном этапе конкурса приняло участие 39 организаций, представивших продукцию и услуги 88 наименований. Нижегородская область второй год подряд становится лидером по количеству товаров и услуг в "Золотой сотне", - высшие награды в этот раз получили семь предприятий.

"Семь позиций у нижегородцев в "Золотой сотне" – это лучший результат в стране. Мы побили свой же рекорд прошлого года. Такой результат является лучшим за всю 24-летнюю историю участия Нижегородской области в конкурсе", - отметил Глеб Никитин.

"Нижегородские производители в очередной раз доказывают: они уверены в качестве своей продукции, готовы ответить на все мировые вызовы и достойно конкурировать с коллегами по цеху. И производители, и потребители видят: государственные меры поддержки, которые оказываются бизнесу сегодня, являются эффективными, стимулируют бизнес к росту и развитию", - добавил губернатор региона.

Глава региона вручил победителям почетные дипломы конкурса. Наградами "Золотой сотни" отмечены мясная продукция, полимерно-битумная лента, искусственный хрусталик для лечения патологий зрения, услуги по организации питания, общественной безопасности. Лучшими впервые признаны услуги в области стандартизации, метрологии, подтверждения и оценки соответствия продукции и услуг.

СПРАВКА:
В 2021 году в "Золотую сотню" от Нижегородской области вошли следующие виды продукции и услуг:

  1. ООО "Дзержинский мясокомбинат", сосиски "Аппетитные";
  2. АО "Линдовская птицефабрика-племенной завод", полуфабрикат из мяса цыпленка-бройлера натуральный кусковой в обсыпке "Стрипсы из куриной грудки";
  3. ЗАО "Промизоляция", лента полимерно-битумная "Литкор-НН";
  4. ООО "Аэль-РТС", услуга в сфере общественной безопасности;
  5. ООО "ЛТ Групп", услуги общественного питания;
  6. ООО "Репер-НН", искусственная иридо-хрусталиковая диафрагма для лечения сочетанной патологии радужки и хрусталика "МИОЛ-Радужка";
  7. ФБУ "Нижегородский ЦСМ", услуги в области стандартизации, метрологии, подтверждения и оценки соответствия продукции и услуг.

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Теги:
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