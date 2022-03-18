Евгений Люлин: "Меры поддержки экономики Нижегородской области – главная тема сегодня" Экономика

Евгений Люлин Фото: пресс-служба ЗС НО

"Меры поддержки экономики Нижегородской области – главная тема сегодня", - заявил по итогам заседания Законодательного собрания его председатель Евгений Люлин.

"Мы находимся в непростых условиях, современная ситуация повлияла на нашу экономику, бизнес, всю социальную сферу. Сегодня на заседании Законодательного собрания мы заслушали доклад о решениях, которые принимаются, поговорили о задачах на будущее. Самое важное, что правительство региона при поддержке Законодательного собрания действует очень мобильно и организованно. В правительственную Комиссию по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций было направлено более сотни предложений, которые необходимо принимать на федеральном уровне. И часть этих предложений уже учтена", - отметил Евгений Люлин.

Он добавил, что первоочередной задачей на региональном уровне является поддержка системообразующих промышленных предприятий и промышленности в целом.

"Сегодня принято решение об увеличении размера Фонда поддержки промышленности. Предусмотрен целый ряд региональных льгот по поддержке малого и среднего предпринимательства, в их числе такие направления, как туризм, индустрия гостеприимства, гостиничный бизнес, поддержка предприятий НХП. Конечно, это непросто для бюджета, но мы понимаем, что сегодня важно сохранить промышленность, сохранить бизнес", - сказал он.

Председатель Законодательного собрания подчеркнул, что принимать управленческие решения сейчас необходимо в режиме реального времени.

"Губернатор и правительство очень внимательно относятся к поддержке сельского хозяйства. В любых самых сложных условиях продовольственная безопасность – это важнейшее направление. Поддержка АПК будет проводиться системно. Сегодня наши аграрии обеспечены льготными кредитами и другими льготами, по различным программам постоянно выделяется дополнительное финансирование. Все понимают, что нас ожидает непростой период. Пока мы не знаем, сколько времени он продлится. Те меры, которые принимают правительство и губернатор, поддерживаются парламентом, отвечают требованиям сегодняшнего дня. Нужно оперативно отслеживать новые тенденции, изменения, которые принимаются федеральным Правительством РФ, Центральным банком, и быстро, в режиме реального времени, принимать управленческие решения", - заключил Евгений Люлин.