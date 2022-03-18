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Экономика

Александр Шаронов: "В Нижегородской области проводится эффективная работа по поддержке экономики"

01 апреля 2022 16:57  [27] Экономика
Александр Шаронов

Александр Шаронов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"В Нижегородской области проводится действительно эффективная работа по поддержке экономики и бизнеса. И принимая изменения в бюджет, мы видим, какой серьезный объем ресурсов направляется на эти цели", - рассказал Александр Шаронов, депутат Законодательного собрания Нижегородской области, председатель комитета по бюджету и налогам.

Он отметил, что, оценивая результат этой деятельности со стороны власти, необходимо учитывать доступные механизмы и ресурсы, возможности региона.

"Надо понимать, что текущий экономический кризис – глобальный. Такой глубины санкционного воздействия не было никогда в истории ни одной страны. И правительство России, так же как правительство Нижегородской области, предпринимает все усилия, направленные на смягчение воздействия на экономику, на минимизацию отрицательных последствий. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что принятый пакет мер поддержки – не последний. Так что будем жить, будем работать. Надеемся, что пройдем очередные испытания не хуже, а может даже лучше других регионов", – добавил Александр Шаронов.

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Теги:
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