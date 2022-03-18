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Политика

Карим Ибрагимов: "Большинство людей, с которыми я общался лично, готовы к преодолению сложностей, поддерживают Президента, страну"

02 апреля 2022 11:53  [108] Политика
Фото: gordumannov.ru

Фото: gordumannov.ru

"Тема объявленной Президентом России специальной военной операции сегодня на устах у каждого человека не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами", - говорит депутат городской Думы Нижнего Новгорода Карим Ибрагимов.

"Объявленные западными странами санкции, их влияние на экономики государств, колебания курсов мировых валют, уход с российского рынка различных европейских компаний, даже временный дефицит сахара в "Пятерочках" - все эти темы обсуждаются на скамейках у подъездов, в трудовых коллективах, в высоких властных кабинетах. Неудивительно – ситуация сложная, а главное – не известен ход дальнейших событий. Эта неизвестность не добавляет людям уверенности в завтрашнем дне", - сказал Карим Ибрагимов.

"Уверен, что решение о начале спецоперации далось Президенту нелегко, однако оно однозначно было взвешенным, принятым с пониманием всей ответственности. Как депутат и как один из руководителей крупного строительного холдинга говорю – да, впереди ещё будут трудности. Однако мы должны выстоять перед очередным вызовом! Все мы видим, что некоторые россияне, возможно поддавшись первым эмоциям, растерянности, даже панике, покинули страну, однако их немного и причины совершения этих действий у всех разные", - заявил Карим Ибрагимов.

"Сегодня государство уже принимает совершенно конкретные меры для их возвращения. Большинство же людей, с которыми я общался лично, готовы к преодолению сложностей, поддерживают Президента, страну. Это совершенно разные люди – руководители компаний, рядовые служащие, работники госучреждений, муниципальные служащие, пенсионеры. Много среди них и молодежи. Все верно! Только так – объединившись, помогая друг другу, ежедневно выполняя те задачи, которые стоят перед каждым из нас – мы сможем преодолеть эти трудности. Такова моя позиция и я буду твердо на ней настаивать", - сказал депутат.

Напомним, НТА-Приволжье сообщало, что показатель одобрения деятельности Президента РФ с 21 по 27 марта 2022 года составил 79,0%, об этом свидетельствуют сведения ВЦИОМ.

Согласно информации, рост данного показателя за неделю составил 1,1 п.п.

Уровень положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составили 51,8% (+0,2 п.п. за неделю) и 52,4% (+0,8 п.п. за неделю) соответственно.

На вопрос о доверии Владимиру Путину положительные ответы дали 81,0% респондентов (+0,4 п.п. за неделю).

Показатель доверия Михаилу Мишустину – 63,1% (+0,5п.п. за неделю).

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