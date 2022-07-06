Проверка работы системы оповещения пройдет 8 июля в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в городском Управлении ГОЧС.
Согласно информации, с 10:00 до 12:00 на некоторых "умных остановках" будет транслироваться тестовое речевое сообщение и сигнал "Внимание всем!".
Проверка пройдет на следующих остановках:
- "Институт травматологии и ортопедии", ул. Минина, нечетная;
- "Стадион Нижний Новгород", ул. Бетанкура, в сторону Канавинского моста;
- "Серая лошадь", ул. Б.Покровская, движение к пл. М.Горького.
Как пояснили в ГОЧС, такие мероприятия необходимы для проверки исправности техники и для информирования жителей о том, как происходит оповещение при ЧС.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+