Проверка работы системы оповещения пройдет 8 июля в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Проверка работы системы оповещения пройдет 8 июля в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в городском Управлении ГОЧС.

Согласно информации, с 10:00 до 12:00 на некоторых "умных остановках" будет транслироваться тестовое речевое сообщение и сигнал "Внимание всем!".

Проверка пройдет на следующих остановках:

- "Институт травматологии и ортопедии", ул. Минина, нечетная;

- "Стадион Нижний Новгород", ул. Бетанкура, в сторону Канавинского моста;

- "Серая лошадь", ул. Б.Покровская, движение к пл. М.Горького.

Как пояснили в ГОЧС, такие мероприятия необходимы для проверки исправности техники и для информирования жителей о том, как происходит оповещение при ЧС.