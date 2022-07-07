Евгений Люлин: "Почта России начинает играть всё большую роль в продвижении новых секторов экономики и бизнеса" Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин поздравил нижегородских сотрудников почты с профессиональным праздником.

"Ваш труд незаменим, всегда востребован и заслуживает особых слов благодарности. Ежедневно многотысячный коллектив Почты России выполняет свою миссию – обеспечивает стабильную деятельность предприятий и учреждений, объединяет людей, живущих в разных городах и странах. Все виды почтовых отправлений – официальная переписка, личные письма, посылки, переводы – точно в срок доставляются адресатам.

Уверен, что в почтовой отрасли Нижегородской области трудятся замечательные профессиональные и ответственные люди, предоставляющие населению, власти и бизнесу весь спектр почтовых услуг. В современную эпоху бурного развития высоких технологий, Почта России начинает играть всё большую роль в продвижении новых секторов экономики и бизнеса: сохраняя лучшие традиции, почта расширяет свою деятельность.

Искренне благодарю всех сотрудников и ветеранов почтовой связи за ваш повседневный напряженный труд и от всей души хочу пожелать вам крепкого здоровья, сил и энергии, благополучия, всего самого доброго!", - сказала Евгений Люлин.