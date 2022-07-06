"ЭнергосбыТ Плюс" и ЕРКЦ запустили "Азбуку Онлайна" Общество

Фото: Т Плюс

Сотрудники "ЭнергосбыТ Плюс" совместно с ООО "ЕРКЦ" провели обучающее занятие с работниками Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и людей с инвалидностью города Дзержинска. В рамках информационной кампании "Азбука Онлайна" им рассказали о возможностях дистанционных сервисов на сайте ЕРКЦ, помогли зарегистрироваться в Личном кабинете, подписаться на электронную квитанцию за тепло и горячую воду.

"В рамках "Азбуки Онлайна" мы уделяем особое внимание людям пожилого возраста и тем, кто с ними работает. Благодарю сотрудников управления социальной защиты администрации города за то, что они откликнулись на наше предложение и помогли организовать такое занятие. Уверена, что наши слушатели будут пользоваться онлайн-сервисами компании сами и научат этому своих подопечных. В ближайшее время мы планируем встретиться с самими пенсионерами, которые приходят в центр социальной защиты, рассказать им о дистанционных сервисах, особенностях расчета начислений и ответить на интересующие их вопросы", - говорит Светлана Горюнова, руководитель управления клиентского сервиса Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс".

В Личном кабинете на сайте www.erkc-dzr.ru любой клиент может без комиссии оплатить квитанцию за тепло и горячую воду, долги за эти услуги, задать вопрос о начислениях в квитанциях за отопление и горячую воду, передать информацию об изменении количества зарегистрированных в квартире, о новом собственнике жилого помещения и так далее. При использовании Личного кабинета клиент всегда будет в курсе баланса своего лицевого счета, истории платежей через сайт, а также задолженности.

На сайте есть возможность подписаться на электронную квитанцию. Преимущество такого платежного документа в том, что он приходит раньше бумажного, не связан с процессом печати и его доставки в почтовый ящик клиента. Квитанция на оплату коммунальных услуг будет приходить в первых числах месяца, и у клиента будет больше времени на то, чтобы оплатить в указанные сроки.

Компания регулярно проводит встречи с сотрудниками крупных организаций Дзержинска. О том, как пользоваться онлайн-сервисами представители компании, в частности, рассказали работникам газовой компании, сотрудникам городской думы и Дзержинского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы.