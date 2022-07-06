Опубликована программа мероприятий ко Дню семьи, любви и верности в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Светлана Шуга

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности , 8 июля пройдут во всех районах Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в департаменте культуры администрации города.

Так, на центральной площади парка "Швейцария" с 15:00 до 21:00 будут проходить концерты, мастер-классы для детей, лекция о генеалогическом древе и здоровом сне, анимационная программа для детей, а также спортивная программа.

В Приокском районе 11:00 на площади Жукова у памятника Петру и Февронии состоится церемония награждения семейных пар, проживших более 20 лет в браке и активных семей.

В детской библиотеке им. Н.Н. Носова (ул. Голованова, д.67) в 10:30 будет организована игровая программа "Это у нас семейное...", а в ЦРДБ им. В.П. Катаева (ул. Пятигорская, д.18а) в 11:30 пройдет литературная программа "Счастье там, где верность и любовь".

В Ленинском районе в 16:00 в парке Станкозавода состоится молебен святым благоверным Петру и Февронии. Затем пройдет концерт, на котором сотрудники отдела ЗАГС будет чествовать семьи-юбиляры. Для детей будут организованы мастер-классы и спортивные игры.

В Канавинском районе праздник состоится в 13:00 в Парке им. 1 Мая у памятника святым благоверным Петру и Февронии. Перед началом пройдёт молебен. Также пройдет торжественное награждение победителей районного фестиваля «Крепка семья – крепка держава».

В ЦРБ им. Ф. М. Достоевского (ул. Гороховецкая, д.18А) в 11:00 пройдет мастер-класс "Привет, ромашки!", в 13:30 - чествование супружеских пар, в 18:00 - акустический концерт нижегородского музыканта Вячеслава Бойко.

В библиотеке им. А. Н. Островского (ул. Тонкинская, д. 9) в 11:00 начнется интерактивная программа "Союз сердец" - праздник для семей с детьми.

В библиотеке им.Н.Г.Чернышевского (ул. Сергея Акимова, 9) с 11:00 до 17:00 будет проходить мастер-класс "Ромашки на счастье".

В Сормовском районе в 11:00 на Юбилейном бульваре, около д. 5 пройдет мастер-класс "Оберег из подручных материалов"

В 15:00 в библиотеке им. М.В. Ломоносова (ул. Планетная, 39) пройдет библиомозаика "Мир и доброту в каждую семью", в рамках пройдут игры и викторины, информминутка о празднике святых Петра и Февронии Муромских, консультация для родителей по семейному чтению, а также мастер-класс для детей по изготовлению символа праздника — ромашки.



В 16:00 в Центральной городской детской библиотеке им. А.М. Горького (ул. Ефремова, 2) будет организована игровая программа "Вместе дружная семья"

В кинотеатре "Буревестник" 9 июля в 14:00 состоится премьера спектакля театра Надежды Антоневич "Вот и наступает счастливая семейная жизнь".

В Нижегородском районе в 11:00 в Нижегородском областном Доме ветеранов на улице Малой Покровской, 8 состоится праздничный концерт.

В Музее-квартире А.М. Горького (Семашко, 19) с 9:00 до 16:30 будет организована тематическая экскурсия "Портрет семьи в интерьере времени" в экспозиции музея и на выставке "Е.П. Пешкова. Страницы жизни".

В ЦГБ им. В.И. Ленина (ул. Родионова, 165 к3) в 11:30 проведут просветительскую беседу "Семья – духовная родина человека".

Также в 11:00 в соседском центре на улице Нижне-Печерской, 4 пройдет литературная гостиная, приуроченная ко Дню семьи, любви и верности.

В Автозаводском районе в пос. Новое Доскино, 13 линия, 13 в 13:00 поздравят семейные пары, прожившие вместе 50 лет.

В библиотеке им. К. М. Станюковича (ул. Космическая, д. 49) в 14:00 начнется развлекательная программа "Ромашка на счастье", где участники программы смогут обсудить семейные традиции, поучаствовать в викторине, вспомнить пословицы о семье и принять участие в конкурсе рисунков на асфальте.

В Советском районе на детской площадке на ул. Светлогорская, 4 в 11:00 пройдет мастер-класс "Ромашка на счастье".

На детской площадке на ул. Козицкого, 3 в 11:00 состоится уличная акция "Венец всему – семья", выставка литературы "Азбука семьи" и мастер-класс "Ромашка".

В парке им. А.С. Пушкина в 12:00 состоится путешествие в русскую историю "Во граде во Муроме...", викторина и мастер-класс "Ромашка".

В 12:00 на улицах Советского района пройдет акция "Любовью и ладом семья богата", в рамках которой жителям микрорайона расскажут об истории праздника.

На детской площадке на ул. Мельникова-Печерского, 1 в 13:00 запланирована уличная акция "Ромашковое счастье".

В Московском районе в ЦРБ им. А.С. Пушкина (ул. Березовская, 96) с 9:00 до 16:00 будет проходить книжная выставка "Живет в веках любовь и верность" и мастер-класс "Открытка".

В ЦРДБ им. В.Г. Белинского (ул. Буревестника, 9) в 12:00 запланирована праздничная программа, викторина и мастер-класс "Ромашка".

В сквере у библиотеки им. А.И. Герцена (Куйбышева, 11) с 14:00 до 16:00 пройдет книжная выставка "История одной любви" и мастер-класс "Ромашка".

Также нижегородцев приглашают принять участие в конкурсе видео и фоторабот "Любви все возрасты покорны", посвященному празднику.

Фото необходимо присылать в одном экземпляре, горизонтальное, хорошего оригинального качества. Фотографии с посторонними знаками (указанием даты и времени съёмки, водяными знаками) приниматься не будут. Требования к видео: горизонтальное, длительность от 30 секунд до 1 минуты.

Конкурсные работы принимаются 7 и 8 июля на электронную почту: laboratoria2030@gmail.com. В теме письма необходимо написать: "День семьи_название работы" (его придумывает сам автор). В письме указать: ФИО автора, номер мобильного телефона для связи.

10 лучших работ в каждой номинации будут опубликованы в официальном паблике министерства образования "Образование52" в соцсети "ВКонтакте". Три победителя в каждой номинации будут награждены благодарственными письмами министерства образования.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин 28 июня подписал указ о присвоении празднику День семьи, любви и верности официального статуса.